Detectan un socavón en la Ruta N°1 a la altura de Cayastá

Un socavón fue detectado este jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 1 a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción de Cayastá, lo que obligó a realizar un desvío preventivo del tránsito en la zona.
Personal de seguridad vial y policial trabaja en la zona, tras el hallazgo de un hundimiento en la calzada a la altura del kilómetro 60 que obligó a desviar el tránsito.
Un socavón fue detectado este jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 1 a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción de Cayastá, lo que obligó a realizar un desvío preventivo del tránsito en la zona.
El hecho fue reportado alrededor de las 17:30 por personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, perteneciente a la Guardia Provincial – Unidad Operativa Regional 7 de San Javier. En el lugar también intervino personal de la Comisaría 3ª que realizaba tareas de verificación y seguridad.
Según las fuentes, al llegar al sector los agentes constataron la presencia de un socavón en la calzada, en la mano ascendente de la ruta. El hundimiento tiene aproximadamente un metro de diámetro y unos 60 centímetros de profundidad, y debajo del pavimento se observaba presencia de agua.
Ante esta situación, se procedió a señalizar y balizar el área para evitar accidentes y advertir a los conductores que circulan por el corredor vial. De manera preventiva, el tránsito se desvía momentáneamente por la banquina en ese tramo de la ruta.
En el lugar también se encuentran trabajando operarios de la Dirección Provincial de Vialidad, zona IV San Javier, quienes evalúan la situación para determinar el origen del hundimiento y realizar las tareas correspondientes.
De acuerdo con fuentes consultadas, en ese sector no existiría un desagüe ni alcantarilla visible, por lo que aún se intenta establecer qué provocó la formación del socavón. Mientras tanto, se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar la señalización preventiva instalada en el lugar.