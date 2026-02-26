Impactante accidente: un camión perdió el control y quedó colgando sobre la autopista Rosario-Santa Fe
El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves. El vehículo perdió el control cuando cruzaba el puente de la A012, quedó colgando sobre la autopista Rosario-Santa Fe y obligó a interrumpir por completo la circulación en sentido a la capital provincial.
El camión terminó suspendido sobre uno de los puentes que atraviesan la autopista, en una imagen que alteró por completo la circulación vehicular.
La madrugada de este jueves dejó una escena tan impactante como peligrosa en uno de los corredores viales más transitados de la provincia: un camión perdió el control, quedó colgando de un puente y obligó a cortar por completo la autopista Rosario-Santa Fe en dirección a la capital provincial.
El siniestro obligó a interrumpir por completo la circulación en sentido a la capital provincial.
El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de la traza, a la altura de San Lorenzo. Según la información preliminar difundida en las primeras horas del día, el vehículo circulaba por el puente de la A012 cuando, por causas que todavía no fueron precisadas, terminó suspendido sobre la autopista. No se reportaron personas heridas.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que la interrupción del tránsito afectaba el carril con sentido a la ciudad de Santa Fe. A partir de esa situación, se dispuso un operativo especial en la zona para ordenar la circulación y evitar riesgos adicionales en medio de las tareas de asistencia.
ATENCIÓN autopista Rosario Sta Fe: CORTE TOTAL 🔴 - KM 14, altura de San Lorenzo - Sentido a Santa Fe | Corte y desvío hacia RN AO12 por vuelco de camión. - Circular con precaución. Respetar indicaciones de la Guardia Provincial.
Como consecuencia del corte, los vehículos eran desviados hacia la ruta nacional A012. La recomendación oficial fue circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar, mientras se intentaba despejar una escena compleja por la posición en la que había quedado la unidad.
El siniestro alteró desde temprano la rutina de transportistas y automovilistas que debían atravesar ese tramo.
Con el correr de la mañana, los trabajos seguían enfocados en remover el vehículo y restablecer condiciones seguras para rehabilitar el paso. Hasta entonces, el tránsito continuaba restringido en sentido a Santa Fe, con desvíos activos y seguimiento de la situación por parte de los organismos de seguridad vial.