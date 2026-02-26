A la altura de San Lorenzo

Impactante accidente: un camión perdió el control y quedó colgando sobre la autopista Rosario-Santa Fe

El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves. El vehículo perdió el control cuando cruzaba el puente de la A012, quedó colgando sobre la autopista Rosario-Santa Fe y obligó a interrumpir por completo la circulación en sentido a la capital provincial.