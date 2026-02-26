El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
El tránsito permanece interrumpido en la colectora de Juan Pablo II y Mendoza tras un siniestro vial, según informó el Centro Integrado de Operaciones Rosario; se recomienda evitar la zona.
KM 14, altura de San Lorenzo - Sentido a Santa Fe. Corte y desvío hacia RN AO12 por vuelco de camión. Circular con precaución. Respetar indicaciones de la Guardia Provincial.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)
Línea 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada: 1° de Mayo entre Pje. Zorrilla y Bv. Pellegrini
Línea 1 (Ida): de recorrido por calle 1° de Mayo – Mariano Comas – Urquiza – Suipacha – 1° de Mayo a recorrido
Línea 15 (Ida): de recorrido habitual 1° de Mayo – Mariano Comas – Urquiza – Suipacha - San Jerónimo a recorrido.
Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo.
Cándido Pujato entre Francia y Pedro Vittori.
4 de Enero entre Bv. Pellegrini y Pje. Zorrilla de San Martín.
1° de Mayo entre Pje. Zorrilla y Bv. Pellegrini.
Cándido Pujato entre 4 de Enero y San Jerónimo.
Tucumán entre 4 de Enero y 9 de julio.
Reducción de calzada: siguen los trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada).
Este miércoles se controló el peso de 76 camiones en 5 puntos estratégicos de la provincia de Santa Fe con foco en RN 33 y RN 8, Venado Tuerto; RN 11 km 720, Vera; RN 8 y RP 14, Chapuy; RP 11 km 542, Videla; y AU Ros- BsAs km 27, Arroyo Seco.
Hasta el momento, las rutas del territorio Provincial se presentan con tránsito fluido y visibilidad óptima, según la Agencia Provincial de Seguridad Vial.