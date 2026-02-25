Iba en bicicleta

Mendoza: un nene murió tras ser atropellado por un joven de 19 años

En la localidad de Tres Porteñas, el chico de 12 años fue embestido por un auto que circulaba en el mismo sentido y falleció en el lugar. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia y la causa fue caratulada como homicidio culposo.