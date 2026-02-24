Operativo de emergencia

Desapareció un empresario de Reconquista tras hallarse su lancha a la deriva

Se trata de Marcelo Boschi, de 55 años, titular de la firma “De Buena Madera”. Su embarcación fue localizada sin ocupantes en la zona del riacho Correntoso. Prefectura Naval encabeza un intenso rastrillaje por agua y aire.