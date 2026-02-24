Desapareció un empresario de Reconquista tras hallarse su lancha a la deriva

La búsqueda se puso en marcha este martes 24 de febrero de 2026 en la zona del riacho correntoso, luego de que fuera encontrada a la deriva una lancha sin su ocupante. El operativo apunta a localizar a Marcelo Boschi, reconocido carpintero y titular de la firma “De Buena Madera” de la ciudad de Reconquista.
La embarcación es un casco tipo Tracker marca Cargo, de 6,40 metros, con motor Yamaha de 115 hp y se llama como su negocio: «De buena Madera». El hombre de 55 años, tiene tres hijos adolescentes cuyas edades no superan los 15 años.
Según se informó, Boschi había partido alrededor de las 5:00 de la mañana desde la Guardería Amarras con rumbo hacia Goya. De acuerdo a los datos recabados, navegaba solo y llevaba colocado el chaleco salvavidas. Vestía pantalón de jean y remera al momento de salir.
Horas más tarde, su embarcación fue localizada a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista, sin ninguna persona a bordo. Desde entonces, no volvió a responder llamadas telefónicas, lo que encendió las alarmas y derivó en la inmediata intervención de las autoridades. Mientras que algunos pescadores indican que previamente lo vieron y pudieron cambiar palabras con el empresario, pero que minutos más tarde solo vieron su embarcación ya sin tripulante.