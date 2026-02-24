Violenta discusión de tránsito en Castelar: golpeó a un conductor con un fierro y lo dejó desmayado

Una discusión de tránsito terminó en una escena de extrema violencia en la localidad bonaerense de Castelar, donde un hombre quedó desmayado tras recibir un golpe con un fierro en la cabeza durante una pelea en plena calle. El episodio quedó registrado por un vecino y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.
El hecho ocurrió sobre la calle Juan Manuel de Rosas, a metros de la Autopista del Oeste, en el partido de Morón. Según la reconstrucción de los hechos, todo comenzó con un roce entre una camioneta Ford Ranger y un utilitario.
En la camioneta viajaban una pareja junto a su hijo de 20 años, mientras que en el otro vehículo iban dos empleados de una empresa de automatización de portones. Tras el incidente vial, ambos conductores se bajaron y comenzaron a discutir en medio de la calle, interrumpiendo la circulación.
De acuerdo con la secuencia relatada, en un momento el acompañante de la utilitaria agredió al joven de 20 años, un tramo que no quedó captado en el video pero que agravó el conflicto. A partir de ahí, la situación escaló con rapidez y derivó en una pelea generalizada.
Fue entonces cuando el conductor de la camioneta intentó avanzar contra los otros dos hombres y recibió un golpe lateral con un fierro. La víctima cayó desmayada al asfalto y su hijo corrió a asistirlo; durante el tiempo que dura la grabación, el hombre permanece inconsciente.
La violencia no terminó allí. Quienes presenciaban la escena persiguieron al atacante, lo rodearon entre varias personas y también lo golpearon. Tanto ese hombre como su compañero fueron detenidos luego del episodio.
La víctima fue trasladada a un centro de salud y permanece en terapia intensiva. La causa quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N° 5 de Morón, y el agresor fue imputado por el delito de lesiones graves mientras avanza la investigación.