Temporal en el AMBA: lluvias intensas, calles inundadas y complicaciones en el conurbano
Fuertes tormentas afectaron este martes a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con anegamientos, demoras en el tránsito y problemas en distintos barrios. Las lluvias se concentraron en pocas horas y generaron múltiples inconvenientes.
Un intenso temporal se registró este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde fuertes lluvias provocaron anegamientos en calles, complicaciones para circular y diversos inconvenientes en barrios del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. El fenómeno se desarrolló durante la madrugada y la mañana, con precipitaciones concentradas en un corto período.
De acuerdo con reportes periodísticos y organismos oficiales, las tormentas impactaron tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos partidos del conurbano, donde se registraron calles inundadas, vehículos varados y dificultades en el transporte. En algunas zonas, el agua acumulada generó problemas en accesos y avenidas clave.
Entre los distritos más afectados se mencionaron localidades del sur y oeste del conurbano, donde las lluvias fueron particularmente intensas. Vecinos reportaron anegamientos en calles y viviendas, además de complicaciones para salir de sus hogares durante las primeras horas del día.
En la capital, si bien el impacto fue más dispar, también se registraron acumulaciones de agua en distintos barrios, con demoras en el tránsito y reducción de la visibilidad durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta. La situación obligó a extremar precauciones en la circulación vehicular.
El fenómeno se dio en el marco de condiciones de inestabilidad previstas por el Servicio Meteorológico Nacional, que había anticipado la posibilidad de tormentas fuertes en la región. Las precipitaciones se concentraron principalmente durante la madrugada, lo que contribuyó a que el sistema de drenaje se viera exigido en varias zonas urbanas.
Además de las lluvias, se registraron ráfagas de viento y actividad eléctrica en algunos sectores, lo que intensificó el impacto del temporal. Si bien no se reportaron daños generalizados de gran magnitud, las complicaciones cotidianas fueron notorias, especialmente en horarios de traslado laboral.
El temporal generó complicaciones en el tránsito desde temprano, con demoras en accesos y autopistas que conectan el conurbano con la capital. La acumulación de agua en calzadas redujo la velocidad de circulación y provocó congestionamientos en varios corredores viales.
En algunas zonas, el transporte público también se vio afectado por las condiciones climáticas. Usuarios reportaron demoras en servicios de colectivos y dificultades en estaciones con accesos anegados, especialmente en sectores donde el agua tardó más en escurrir.
Con el correr de las horas, las lluvias comenzaron a disminuir su intensidad, aunque persistieron condiciones de inestabilidad en distintos puntos del AMBA. Las autoridades recomendaron circular con precaución y mantenerse informados sobre eventuales alertas meteorológicas.
Según los pronósticos, el tiempo podría continuar inestable en la región durante el corto plazo, con posibilidad de nuevas precipitaciones aisladas. Sin embargo, se espera que las condiciones mejoren gradualmente hacia los próximos días, con una disminución de la intensidad de las tormentas.