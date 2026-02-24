Impacto del mal tiempo

Temporal en el AMBA: lluvias intensas, calles inundadas y complicaciones en el conurbano

Fuertes tormentas afectaron este martes a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con anegamientos, demoras en el tránsito y problemas en distintos barrios. Las lluvias se concentraron en pocas horas y generaron múltiples inconvenientes.