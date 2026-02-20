Fenómenos climáticos extremos

De Jujuy a Mendoza: 11 provincias bajo alerta por tormentas fuertes y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia que alcanza a casi media Argentina para este viernes. Se esperan ráfagas de viento de hasta 90 km/h, actividad eléctrica intensa y una importante acumulación de agua que podría superar los 100 milímetros en áreas focalizadas.