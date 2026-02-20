De Jujuy a Mendoza: 11 provincias bajo alerta por tormentas fuertes y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia que alcanza a casi media Argentina para este viernes. Se esperan ráfagas de viento de hasta 90 km/h, actividad eléctrica intensa y una importante acumulación de agua que podría superar los 100 milímetros en áreas focalizadas.
El mapa meteorológico de la Argentina se tiñó de alertas este viernes, poniendo en vilo a gran parte del centro y norte del país. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una masa de aire inestable está provocando tormentas de variada intensidad que afectan a 11 provincias, con focos especialmente críticos en la región de Cuyo y el Noroeste Argentino (NOA).
El fenómeno, que combina altas temperaturas con un frente de baja presión, promete descargar granizo y abundante agua en cortos períodos de tiempo.
Zonas críticas
La situación es particularmente delicada en provincias como Mendoza, San Luis, Córdoba y sectores del NOA, donde rige el "alerta naranja". Bajo esta categoría, el organismo advierte sobre la llegada de tormentas localmente severas.
No se trata solo de lluvia: el peligro radica en la intensidad de las ráfagas de viento, que podrían superar los 90 km/h, y en la frecuencia de las descargas eléctricas.
En estas zonas, se prevé una acumulación de agua que oscilará entre los 60 y 100 mm, valores que en muchas localidades representan el promedio de lluvia de todo un mes.
Este volumen de agua, cayendo de forma repentina, eleva el riesgo de anegamientos urbanos, crecidas de ríos serranos y complicaciones en las rutas nacionales y provinciales, especialmente en las zonas de alta montaña de Mendoza y San Juan.
Hacia el norte, las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero se encuentran bajo alerta amarilla. Si bien la categoría es de menor riesgo que la naranja, las autoridades solicitan no subestimar el fenómeno.
En la Puna y los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse incluso en forma de nieve o granizo menudo, afectando la visibilidad y la transitabilidad en pasos fronterizos.
Por su parte, Misiones también permanece bajo vigilancia. En el Litoral, la humedad extrema y el calor acumulado actúan como combustible para células de tormentas aisladas pero violentas. Las ráfagas en esta región podrían alcanzar los 80 km/h, lo que genera preocupación por la caída de ramas, postes de luz y voladuras de techos en zonas rurales.
Recomendaciones y prevención
Ante la vigencia de estos alertas, el SMN y los organismos de Defensa Civil han difundido un protocolo de seguridad para la población. La principal recomendación es evitar desplazamientos innecesarios y no sacar la basura para evitar el taponamiento de desagües y sumideros, una de las principales causas de inundaciones repentinas en las ciudades.
En las zonas donde el granizo es inminente, se aconseja resguardar vehículos bajo techo y evitar refugiarse debajo de árboles, ya que la combinación de viento y descargas eléctricas aumenta el riesgo de accidentes.
Asimismo, se recomienda desconectar aparatos eléctricos para protegerlos de posibles subidas de tensión provocadas por los rayos. Para quienes se encuentren en zonas rurales o de montaña, la instrucción es clara: alejarse de los cauces de agua, ya que las crecidas pueden ocurrir en cuestión de minutos aunque no esté lloviendo en el lugar exacto donde se encuentre la persona.