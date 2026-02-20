Cómo estará el clima en la ciudad de Santa Fe este viernes
La jornada comenzó con cielo despejado y ambiente húmedo en la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable, con máxima cercana a los 30°C y continuidad del tiempo caluroso durante el fin de semana.
Para el resto del día se espera una mañana mayormente nublada, mientras que por la tarde y noche el cielo estará parcialmente nublado.
Crédito: Malena Rodríguez
La temperatura máxima alcanzaría los 30°C, con baja probabilidad de precipitaciones (entre 0 y 10%). Los vientos rotarán al sudeste y luego al este, con velocidades que podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h durante la segunda mitad del día.
El sol salió a las 6:45 y se espera que se oculte a las 19:47, en una jornada típicamente veraniega y sin fenómenos significativos.