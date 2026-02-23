Emitieron alertas por tormentas y vientos para más de 10 provincias
Las condiciones climáticas inestables marcarán la jornada en gran parte del país, con fenómenos que podrían incluir lluvias intensas, ráfagas fuertes y actividad eléctrica, según los pronósticos oficiales.
La situación meteorológica se mantendrá inestable. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel amarillo por tormentas que alcanzará a amplias regiones del país, entre ellas la provincia de Buenos Aires —con el AMBA incluido— y distritos del centro y norte argentino. Además, el organismo informó que en el sur patagónico también se esperan fuertes vientos durante la jornada.
La situación meteorológica se mantendrá inestable y podría generar complicaciones puntuales, por lo que se recomienda seguir los avisos oficiales y tomar precauciones ante fenómenos intensos.
Según el parte oficial, las áreas bajo alerta serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estos eventos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas intensas.
Las velocidades del viento podrían alcanzar entre 70 y 80 km/h, dependiendo de la región, mientras que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 10 y 70 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual en sectores específicos.
Provincias alcanzadas
El aviso por tormentas rige para Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan y Santa Cruz.
Las zonas afectadas por tormentas para este lunes.
En varias de estas provincias se esperan ráfagas de hasta 70 km/h y acumulados de lluvia que podrían ubicarse entre 40 y 70 mm. En el noroeste argentino, como Jujuy y Tucumán, las ráfagas podrían llegar a los 80 km/h, con registros de precipitación estimados entre 20 y 60 mm.
En el caso de Santa Cruz, los valores previstos son menores, aunque no se descartan episodios de lluvia persistente y viento moderado.
Advertenciapor vientosen la Patagonia
Además de las tormentas, rige una alerta amarilla por vientos para sectores de Chubut y Santa Cruz. En esas zonas se prevén vientos del oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h.
Las ráfagas podrían superar los 90 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de objetos, complicaciones en la circulación y reducción de la visibilidad en rutas abiertas.
Desde el organismo meteorológico aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los períodos más intensos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. El detalle actualizado por localidad, con horarios y niveles de alerta vigentes, se encuentra disponible en el sistema de alertas meteorológicas.