Rige un alerta por tormentas para el sur santafesino y provincias vecinas

El SMN emitió un aviso que comprende algunos departamentos del sur de Santa Fe y zonas de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

La previsión rige para el lunes.La previsión rige para el lunes.
Este domingo por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico para el lunes por tormentas que abarca el sur de la provincia de Santa Fe y zonas de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

En Santa Fe

En Santa Fe, están afectados los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Crédito: SMNCrédito: SMN

Según el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

En tal sentido, el organismo recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

CLIMA EXTENDIDO
