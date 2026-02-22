Rige un alerta por tormentas para el sur santafesino y provincias vecinas
El SMN emitió un aviso que comprende algunos departamentos del sur de Santa Fe y zonas de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.
Este domingo por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico para el lunes por tormentas que abarca el sur de la provincia de Santa Fe y zonas de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.
En Santa Fe
En Santa Fe, están afectados los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.
Crédito: SMN
Según el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones
En tal sentido, el organismo recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.