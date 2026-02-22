Servicio Meteorologico Nacional

Rige un alerta por tormentas para el sur santafesino y provincias vecinas

El SMN emitió un aviso que comprende algunos departamentos del sur de Santa Fe y zonas de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.