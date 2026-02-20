Alerta roja y naranja: el calor extremo no da tregua y golpea a nueve provincias
El Servicio Meteorológico Nacional renovó las advertencias por temperaturas extremas que ponen en riesgo la salud. Con máximas agobiantes en el Litoral y la Patagonia, el organismo oficial pide extremar los cuidados ante un fenómeno que ya alcanza niveles de peligro "alto a extremo".
El Servicio Meteorológico Nacional renovó las advertencias por temperaturas extremas. Crédito: Xinhua.
El cierre de esta mini semana llega con temperaturas que desafían cualquier registro histórico en diversas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas para este viernes, confirmando que la masa de aire cálido instalada sobre el territorio nacional continúa intensificándose.
Son nueve las provincias bajo vigilancia, con zonas que han pasado de alerta amarilla a naranja e incluso roja, lo que implica un riesgo inminente para la vida de las personas si no se toman los recaudos necesarios.
El fenómeno no discrimina latitudes: desde el extremo norte, en la frontera con Brasil y Paraguay, hasta las frías tierras de la Patagonia sur, el termómetro ha escalado de manera inusual para esta época del año. Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz son los distritos que hoy enfrentan condiciones climáticas críticas.
Alerta roja y naranja en nueve provincias. Crédito: NA.
El peligro del alerta roja
La mayor preocupación de los especialistas radica en las áreas bajo alerta roja. A diferencia de los niveles amarillos o naranjas, que afectan principalmente a grupos de riesgo, el alerta roja advierte sobre un efecto "alto a extremo" en la salud.
Esto significa que las temperaturas son tan elevadas que pueden afectar incluso a personas jóvenes y saludables que se expongan al sol o realicen actividades físicas intensas.
En estas zonas, el organismo oficial advierte que el cuerpo puede perder su capacidad de regular la temperatura interna, derivando en lo que se conoce como "golpe de calor". Los síntomas incluyen mareos, fiebre alta, piel enrojecida y pérdida de conciencia.
Por este motivo, se recomienda permanecer en ambientes ventilados o climatizados y reducir al mínimo la circulación en la vía pública durante las horas de mayor radiación, generalmente entre las 10 y las 16 horas.
Lo más llamativo de este evento es su extensión geográfica. Mientras que en el Litoral (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes) el calor se combina con una humedad sofocante que eleva la sensación térmica por encima de los 42 grados, en la Patagonia la situación es igualmente alarmante.
Provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut están registrando temperaturas máximas que superan los 35 grados, cifras extremadamente altas para regiones acostumbradas a climas más templados o fríos.
Este calentamiento en el sur no solo afecta la salud de los habitantes, sino que también pone en alerta máxima a las brigadas de lucha contra incendios forestales, ya que la baja humedad y el calor extremo crean el escenario perfecto para la propagación del fuego.
En Salta, por su parte, la combinación de altitud y radiación solar obliga a los pobladores a extremar la hidratación constante.
Cómo prevenir el golpe de calor.
El Ministerio de Salud y el SMN coinciden en una serie de pautas básicas: beber abundante agua durante todo el día sin esperar a tener sed, evitar el consumo de bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar, y priorizar la ingesta de frutas y verduras frescas.
Asimismo, se aconseja vestir ropa ligera de colores claros y proteger la cabeza con gorras o sombreros si es inevitable salir a la calle. Es fundamental prestar especial atención a los "extremos de la vida": los bebés, que no pueden expresar su sed, y los adultos mayores, cuyo sistema de alerta de deshidratación suele estar disminuido.
El monitoreo constante de estos grupos es clave para evitar tragedias durante estas jornadas de calor extremo que, según los pronósticos, podrían extenderse durante el fin de semana.