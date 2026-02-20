Emergencia climática

Alerta roja y naranja: el calor extremo no da tregua y golpea a nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional renovó las advertencias por temperaturas extremas que ponen en riesgo la salud. Con máximas agobiantes en el Litoral y la Patagonia, el organismo oficial pide extremar los cuidados ante un fenómeno que ya alcanza niveles de peligro "alto a extremo".