Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

La jornada tendrá tiempo estable y caluroso, con temperatura mínima de 20° y máxima de 29°, ideal para disfrutar al aire libre sin lluvias significativas.

La sensación térmica se sentirá más intensa durante las horas centrales. Crédito: Manuel Fabatía.La sensación térmica se sentirá más intensa durante las horas centrales. Crédito: Manuel Fabatía.
Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con tiempo estable y sin probabilidad significativa de precipitaciones. A lo largo del día, se mantendrá seco, con temperaturas elevadas y un ambiente caluroso.

Según el pronóstico, la temperatura mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 29°. El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h provenientes del noreste, sin registro de ráfagas destacables.

El ambiente se sentirá caluroso desde temprano y más pesado durante las horas centrales, con sensación térmica elevada en la tarde. La jornada será ideal para actividades al aire libre, y la noche continuará con temperaturas relativamente altas.

La mañana y la tarde serán estables, perfectas para paseos al aire libre. Crédito: Manuel Fabatía.La mañana y la tarde serán estables, perfectas para paseos al aire libre. Crédito: Manuel Fabatía.

Pronóstico extendido:

  • El domingo se espera otra jornada calurosa, con mínima de 19° y máxima de 30°. Durante la mañana y la tarde el clima se mantendrá estable, aunque podrían registrarse lluvias aisladas.
  • Luego, el lunes continuará el calor, con mínima de 20° y máxima de 31°. Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones será de entre 10 y 40%.
  • Finalmente, el martes persistirá el ambiente caluroso, con mínima de 20° y máxima de 30°, y baja probabilidad de lluvias, manteniéndose las condiciones estables durante la mayor parte del día.
CLIMA EXTENDIDO
