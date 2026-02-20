#HOY:

Cómo será la obra de refacción del ingreso a Santa Fe por Iturraspe

Los trabajos se realizarán con el financiamiento del gobierno provincial y transformará el acceso a la ciudad capital desde la autopista, entre Av. Perón y López y Planes. El detalle de las mejoras.

En el marco de la 147° Apertura de Sesiones del Concejo Municipal, el intendente Juan Pablo Poletti anunció una obra estratégica para la ciudad: la intervención integral del ingreso oeste por avenida Iturraspe, en el tramo comprendido entre avenida Perón y López y Planes, de la ciudad de Santa Fe.

“Quiero anunciar una nueva obra que vamos a realizar gracias al apoyo y financiamiento del gobierno provincial. Vamos a mejorar el ingreso por autopista a la capital provincial, con una intervención integral que renueve canteros, arbolado, veredas, iluminación y conectividad, sumado a una ciclovía, entre avenida Perón y López y Planes”, expresó el mandatario local durante su discurso.

Poletti anunció una intervención integral en el ingreso oeste por calle IturraspeSanta Fe buscará renovar su acceso oeste con obras estratégicas.

El proyecto busca transformar este corredor clave, que conecta la autopista Santa Fe–Rosario y la Circunvalación Oeste con el entramado urbano, en un verdadero “portal” de acceso a la capital provincial. Se trata de un tramo estratégico que no solo constituye la primera imagen para quienes llegan a la ciudad, sino también un espacio cotidiano para miles de vecinos y vecinas del sector oeste.

La intervención contempla la jerarquización de veredas con criterios de accesibilidad universal, la incorporación de una cinta verde continua con forestación adecuada, nueva iluminación eficiente, mobiliario urbano y la ejecución de una ciclovía integrada a la red existente, promoviendo una movilidad más segura y sostenible. Además, se reorganizarán los carriles vehiculares y se sumarán dársenas de estacionamiento, mejorando la circulación y la seguridad vial.

Poletti anunció una intervención integral en el ingreso oeste por calle IturraspeSanta Fe renovará su acceso oeste con obras estratégicas.

“Será una mejora trascendental para este portón de acceso a la ciudad, pero también se traducirá en una mejor calidad de vida para los vecinos de toda la zona”, destacó Poletti.

Con esta obra, la Municipalidad consolida una visión de desarrollo urbano más integrada, donde el espacio público se concibe como herramienta de equidad territorial, revitalizando el oeste y fortaleciendo la identidad de Santa Fe desde uno de sus principales accesos.

