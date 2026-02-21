#HOY:

Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Recreo

La lista de tareas previstas para este 21 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 - 09:00 Bv. Gálvez, Maipú, Alberdi y Marcial Candioti

07:30 - 11:30 Av. Blas Parera, Gorostiaga, Lavaisse y Av. Circunvalación

08:30 - 11:30 Av. F. Zuviría, Cassanello, Gorostiaga y 4 de Enero

09:30 - 11:30 Juan de Garay, Urquiza, Zazpe y San Lorenzo

10:00 - 12:00 Cassanello, Hernandarias, 9 de Julio y Urquiza

Recreo

06:00 - 09:00 Barrio Astorino comprendida por las calles Los Paraisos y Los Cedro entre L. B. Alberdi y Juan de Garay.

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

