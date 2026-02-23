Tragedia en la costa bonaerense

Murió un adolescente de 16 años en Reta tras meterse al mar en una zona sin guardavidas

El joven había viajado por primera vez a la costa para conocer el mar. Se internó en el agua en un sector peligroso y su cuerpo fue hallado tras dos días de intensa búsqueda en el balneario bonaerense.