Murió un adolescente de 16 años en Reta tras meterse al mar en una zona sin guardavidas

La ilusión de conocer el mar por primera vez terminó en tragedia para un adolescente de 16 años que murió ahogado en el balneario Reta, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
El joven había viajado por primera vez a la costa para conocer el mar. Se internó en el agua en un sector peligroso y su cuerpo fue hallado tras dos días de intensa búsqueda en el balneario bonaerense.
El caso conmocionó a esa comunidad y volvió a poner en foco los riesgos de ingresar al mar en zonas sin vigilancia.
La víctima fue identificada como Jonás Emanuel Verdún Lizarraga, un joven que había viajado desde el conurbano bonaerense hacia Reta para pasar unos días de descanso con familiares.
Según la reconstrucción de los hechos, había llegado a la localidad costera días antes con la expectativa de conocer el océano por primera vez.
El episodio ocurrió el jueves por la tarde. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el adolescente salió caminando hacia la playa desde la casa donde se alojaba y les dijo a sus familiares que iba a “despedirse del mar”. Nunca regresó.
Las primeras reconstrucciones indican que el joven se metió al agua en una zona alejada del área habilitada para bañistas y sin presencia directa de guardavidas. En ese sector, el puesto de rescate más cercano se encontraba a unos 800 metros, lo que complicó una eventual intervención inmediata.
Además, las condiciones del mar no eran las mejores. En los días previos se había registrado un temporal que dejó oleaje fuerte, corrientes intensas y canaletas, un fenómeno típico que genera corrientes de retorno capaces de arrastrar mar adentro incluso a nadadores experimentados.
Un pescador que se encontraba en la zona fue quien advirtió que el adolescente tenía dificultades en el agua y dio aviso a los guardavidas. Sin embargo, cuando se inició el operativo de rescate ya no lograron localizarlo.
Tras la denuncia radicada por familiares esa misma noche, se desplegó un amplio operativo que incluyó guardavidas, bomberos, policías, personal municipal y Prefectura Naval. Las tareas se extendieron durante dos días con rastrillajes por mar, aire y tierra.
Finalmente, el cuerpo fue encontrado en el mar por pescadores que navegaban en un semirrígido, a una considerable distancia de la costa. Tras dar aviso a las autoridades, se organizó el traslado hacia tierra firme para su identificación formal.
Las primeras pericias indicaron que el adolescente habría sido arrastrado por una corriente y terminó a varios cientos de metros mar adentro. La autopsia posterior confirmó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 16 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que intervino desde el inicio de la investigación.
La noticia generó un fuerte impacto tanto en la comunidad de origen del adolescente como en la localidad costera, donde el episodio reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en playas extensas y con sectores sin cobertura permanente de guardavidas.
En balnearios como Reta, caracterizados por grandes extensiones de costa y baja urbanización, las autoridades suelen advertir sobre los riesgos de ingresar al mar fuera de las zonas vigiladas. La presencia de corrientes de retorno, sumada a cambios bruscos en el oleaje, puede generar situaciones peligrosas en pocos minutos.