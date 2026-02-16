Volcó un kayak en Santa Clara del Mar y perdió la vida un hombre de 47 años

Un hombre oriundo de Mar del Plata murió después de volcar el kayak en el que navegaba en la costa de Santa Clara del Mar. El episodio ocurrió el pasado sábado cerca de las 7:30 en la intersección de Ruta 11 y Rapallo, en la zona del barrio Santa Elena.
La víctima de 47 años navegaba junto a otro hombre, quien primero ingresó al agua pero perdió de vista a su acompañante, regresó para buscarlo, lo encontró en el mar y dio aviso a las autoridades.
Al lugar acudieron efectivos de Defensa Civil, Guardavidas y la Policía Comunal. Dos personas presentes realizaron maniobras de RCP mientras esperaban la llegada de Bomberos Voluntarios de Santa Clara del Mar y una ambulancia. A pesar de los esfuerzos del personal médico durante varios minutos, Ríos falleció en el lugar.
Investigación judicial
El caso quedó a cargo del fiscal Diego Benedetti, titular de la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita, quien dispuso las primeras actuaciones para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente.
El trágico hecho generó conmoción en la comunidad local y reavivó la importancia de extremar precauciones al practicar deportes náuticos en la zona.