Balneario Beney

Rescate a tiempo en la costa: una guardavidas evitó una tragedia en la playa de Rincón

La rápida actuación de una socorrista salvó la vida a una niña. Fue el sábado en el tradicional balneario Luis Beney. Piden que los padres acompañen a sus hijos. “Estos casos son más frecuentes de lo que se piensa”, advirtió el guardavidas Sergio Berardi.