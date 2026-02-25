Murió un policía en Bariloche por hantavirus y activaron el protocolo sanitario
El hombre tenía 39 años, permanecía internado en terapia intensiva y, tras confirmarse el diagnóstico, se dispuso el aislamiento preventivo de familiares y compañeros que mantuvieron contacto estrecho.
El efectivo estaba internado en el área de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo.
Un efectivo policial de 39 años falleció en San Carlos de Bariloche tras contraer hantavirus, lo que activó de inmediato el protocolo sanitario y el aislamiento preventivo de personas que tuvieron contacto estrecho con él. La situación generó preocupación en el ámbito sanitario y obligó a reforzar las tareas de investigación epidemiológica para determinar el posible foco de contagio.
El hombre se encontraba internado en el Hospital Ramón Carrillo, adonde había ingresado el sábado por la noche con fiebre y fuertes dolores musculares. En un primer momento su estado era estable y permanecía en cuidados intermedios, aunque los estudios de laboratorio realizados al ingreso arrojaron parámetros compatibles con hantavirus.
Con el correr de las horas, el cuadro clínico se agravó. El martes por la tarde sufrió una descompensación que requirió oxígeno, por lo que fue trasladado a la unidad de terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado empeoró rápidamente y falleció.
Contactosaislados
Tras confirmarse el diagnóstico, el área de Epidemiología del hospital inició un relevamiento para reconstruir los movimientos del paciente y establecer el posible lugar de exposición al virus. En ese marco, se dispuso el aislamiento preventivo de personas que mantuvieron contacto estrecho con él, entre familiares y compañeros de trabajo, como medida de precaución.
El caso encendió la alerta sanitaria en la ciudad rionegrina.
Según explicaron desde el hospital, el objetivo es identificar el foco de contagio y evaluar si existen otros riesgos asociados que requieran acciones adicionales de prevención y control.
Posibleszonasdeexposición
De acuerdo con la información recabada, el efectivo había realizado distintas actividades al aire libre en los meses previos. Entre ellas, una caminata por la zona de la cascada Santa Ana, en cercanías de la frontera con Chile, y una salida de pesca en Alicurá.
Los especialistas señalaron que la primera de estas áreas presenta mayor probabilidad de contagio debido a sus características ambientales, con vegetación tupida propia de la selva valdiviana y presencia de caña colihue, hábitat frecuente del ratón colilargo, principal transmisor del virus. En cambio, indicaron que la zona de estepa donde se realizó la actividad de pesca implica un riesgo menor.
Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas
El hantavirus es una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores silvestres infectados, ya sea por inhalación de partículas en el aire, contacto directo o a través de superficies contaminadas.
Hantavirus: ¿qué es, cómo se contagia y cómo se previene?
Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos y malestar general. Con el avance de la enfermedad, puede aparecer dificultad respiratoria severa que deriva en el llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una complicación grave que provoca falla respiratoria y cardíaca.
Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la detección temprana y la consulta médica inmediata ante la aparición de síntomas, especialmente en personas que hayan estado en zonas de riesgo.