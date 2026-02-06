Inicio de 2026: qué enfermedades aumentaron por encima de lo esperado en Argentina
El último Boletín Epidemiológico Nacional advierte que, en las primeras semanas de 2026, múltiples eventos de salud superaron ampliamente los valores históricos. Zoonosis, infecciones respiratorias, enfermedades prevenibles por vacunas e intoxicaciones muestran incrementos.
Subas inusuales de hantavirosis, sífilis y enfermedades zoonóticas
En el inicio de 2026, el sistema de vigilancia epidemiológica argentino encendió varias luces de alerta. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N° 793, correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 3, confirma aumentos inusuales de numerosas enfermedades y eventos de salud pública en comparación con la mediana histórica del período 2021-2025.
Entre los datos más preocupantes se destacan brotes activos de hantavirosis y coqueluche, junto con incrementos significativos de leptospirosis, sífilis, hepatitis A, escorpionismo e intoxicaciones, en un contexto que obliga a reforzar la prevención y la consulta temprana.
La hepatitis A tuvo un aumento del 600%.
Brotes prioritarios
Uno de los focos principales del informe es la hantavirosis, una enfermedad viral grave transmitida por roedores. A nivel nacional, la cantidad de casos confirmados durante la temporada 2025-2026 ya se ubica por encima del umbral de brote, una situación que no se repetía con esta intensidad en años recientes.
Las regiones Centro y Sur del país concentran la mayor cantidad de casos y ambas se encuentran oficialmente en situación de brote.
El dato más alarmante es la tasa de letalidad, que alcanza el 34,3%, la más alta registrada desde 2018. Este indicador refleja la gravedad de los cuadros y la necesidad de un diagnóstico precoz.
La sífilis en la población general continúa siendo un desafío
La hantavirosis suele comenzar con síntomas inespecíficos —fiebre, dolores musculares, cefalea— que pueden confundirse con otras infecciones, pero puede evolucionar rápidamente hacia un compromiso respiratorio severo.
Junto a la hantavirosis, la coqueluche o tos convulsa muestra una tendencia sostenida en alza. Tras un 2025 que cerró con el mayor número de casos e incidencia desde 2020, el comienzo de 2026 mantiene esa curva ascendente.
En las primeras tres semanas del año se confirmaron 67 casos, lo que representa un incremento inusual del 2.133% respecto de la mediana histórica de apenas 3 casos para el mismo período. Se trata de una enfermedad prevenible por vacunación, que puede ser especialmente grave en lactantes y niños pequeños.
Se confirmaron 30 casos de leptospirosis en las primeras semanas de 2026
Zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores
El BEN también advierte aumentos marcados en varias enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores, muchas de ellas asociadas a factores ambientales, climáticos y sociales.
La leptospirosis presenta uno de los incrementos más llamativos: 30 casos confirmados en las primeras semanas de 2026 frente a una mediana histórica de 3, lo que implica una suba del 900%. Esta enfermedad bacteriana, vinculada al contacto con agua o suelos contaminados por orina de animales, suele aumentar tras lluvias intensas o inundaciones.
En el mismo grupo se ubica la hepatitis A, con un aumento del 600%: se confirmaron 7 casos cuando históricamente se registraba solo 1 para este período. Aunque los números absolutos son bajos, el crecimiento porcentual refuerza la importancia de las medidas de higiene y la vacunación.
Otro evento en alza es el escorpionismo o alacranismo, con 1.154 casos confirmados, un 149% más que la mediana histórica de 464. Si bien la mayoría de los cuadros son leves, los niños pequeños y adultos mayores constituyen grupos de mayor riesgo ante picaduras venenosas.
El boletín también señala incrementos en rabia animal, con una suba del 67%, y en las notificaciones por accidentes potencialmente rábicos, que crecieron un 81%. Estos datos subrayan la importancia de la vacunación de mascotas y la consulta inmediata ante mordeduras o arañazos de animales.
En el apartado de infecciones y otros eventos de salud pública, la sífilis en la población general continúa siendo un desafío. En lo que va de 2026 se confirmaron 3.265 casos, lo que representa un 126% más que la mediana histórica de 1.445.
Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad del uso del preservativo, el testeo oportuno y el tratamiento adecuado para cortar la cadena de transmisión.
La viruela símica (mpox), que había tenido picos de atención en años anteriores, vuelve a aparecer en el radar: se notificaron 4 casos confirmados, cuando la mediana histórica para este período era de 0. Aunque los números son bajos, el evento es seguido de cerca por su potencial de transmisión.
También se registró un aumento del 400% en legionelosis, con 5 casos confirmados frente a una mediana de 1, y un incremento del 281% en las notificaciones de psitacosis, una zoonosis asociada al contacto con aves, aunque en este caso se trata mayormente de sospechas y no de confirmaciones.
En el capítulo de intoxicaciones y lesiones, el boletín muestra datos que refuerzan la necesidad de prevención en el hogar. La intoxicación por plaguicidas de uso doméstico tuvo un aumento del 1.000%, mientras que la exposición a monóxido de carbono creció un 162%, un evento que suele intensificarse durante los meses más fríos por el uso de calefactores en mal estado o ambientes mal ventilados.
Finalmente, se observan aumentos en las notificaciones de intentos de suicidio y lesiones por siniestros viales —especialmente en peatones, ciclistas y motociclistas—. El BEN aclara que, en algunos de estos eventos, la vigilancia sistemática comenzó recientemente (en 2023), lo que limita la comparación histórica, pero no resta importancia a la tendencia observada.