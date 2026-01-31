Prevención y advertencia

Cáncer en Argentina: cuatro de cada diez casos podrían prevenirse con hábitos saludables y controles a tiempo

Cada año se diagnostican más de 130 mil casos de cáncer en el país, una cifra que ubica a la Argentina entre las de incidencia medio-alta a nivel mundial. Especialistas advierten que la detección temprana y la prevención podrían revertir una tendencia que, de no modificarse, proyecta un aumento del 50% para 2035.