Cáncer en Argentina: cuatro de cada diez casos podrían prevenirse con hábitos saludables y controles a tiempo
Cada año se diagnostican más de 130 mil casos de cáncer en el país, una cifra que ubica a la Argentina entre las de incidencia medio-alta a nivel mundial. Especialistas advierten que la detección temprana y la prevención podrían revertir una tendencia que, de no modificarse, proyecta un aumento del 50% para 2035.
En la Argentina, el cáncer continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de salud.
En la Argentina, elcáncercontinúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de salud. Cada año se diagnostican más de 130.000 nuevos casos, una cifra que posiciona al país en el quinto lugar de América Latina y dentro de un rango de incidencia considerado medio-alto a nivel global.
Sin embargo, lejos de tratarse de un escenario inmodificable, los especialistas coinciden en que existe un amplio margen de acción: hasta el 40% de los casos podrían prevenirse mediante cambios en el estilo de vida y controles médicos regulares.
Incidencia elevada
Del total de diagnósticos anuales, casi la mitad se concentra en cuatro tipos de tumores. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, con más de 22.000 casos por año y el 32,1% de los diagnósticos femeninos.
Le siguen el cáncer de colon, con alrededor de 15.800 casos anuales; el cáncer de pulmón, que supera los 12.000 diagnósticos; y el cáncer de próstata, principal tumor en varones, con más de 11.600 casos cada año.
El cáncer de pulmón supera los 12.000 diagnósticos anuales
Este patrón de incidencia permite focalizar estrategias de prevención y detección temprana en patologías donde el impacto puede ser significativo. En particular, los tumores de mama y colon son ejemplos claros de cómo un diagnóstico precoz puede cambiar de manera radical el pronóstico.
Detectados en etapas iniciales, estos cánceres alcanzan tasas de éxito terapéutico cercanas al 90%, con tratamientos menos invasivos y mejor tolerados por los pacientes.
A pesar de estos datos alentadores, uno de los principales obstáculos sigue siendo la consulta tardía. La mayoría de los tumores en sus estadios iniciales no presentan dolor ni síntomas evidentes, lo que lleva a muchas personas a postergar los controles médicos.
Los especialistas insisten en que no se debe esperar a sentir molestias para consultar: llegar a tiempo marca la diferencia entre una intervención simple y una enfermedad avanzada.
El cáncer de colon se detectan alrededor de 15.800 casos anuales
El peso del estilo de vida
Los factores de riesgo vinculados al estilo de vida explican gran parte de la carga actual del cáncer en el país. El tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación y el consumo excesivo de alcohol forman parte del grupo de conductas que, de ser modificadas, permitirían prevenir hasta cuatro de cada diez diagnósticos.
En este contexto, la obesidad ocupa un lugar particularmente preocupante. Argentina registra el porcentaje más alto de América Latina de casos de cáncer atribuibles a esta condición, con un 6,8% del total. Este dato refleja una combinación de hábitos alimentarios poco saludables y bajos niveles de actividad física, factores que también inciden en el desarrollo de tumores como el de colon.
El consumo de alcohol es otro factor relevante. Se estima que está asociado al 3,5% de los casos de cáncer en el país, una de las incidencias más elevadas de la región.
El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres
Sumado al tabaquismo —estrechamente vinculado al cáncer de pulmón—, conforma un perfil de riesgo que los especialistas consideran prioritario abordar desde la prevención.
A estos hábitos se suma un factor muchas veces subestimado: las infecciones. Cerca del 8% de los tumores diagnosticados en Argentina se relacionan con infecciones como el Virus del Papiloma Humano (VPH) o la Hepatitis B.
La particularidad de estos casos es que cuentan con herramientas de prevención directa, ya que existen vacunas gratuitas incluidas en el Calendario Nacional.
Más allá de la prevención primaria, la detección temprana es la estrategia más eficaz para mejorar la supervivencia.
Estudios como la mamografía, la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia fecal permiten detectar lesiones en fases iniciales o incluso prevenir la enfermedad, como ocurre en el cáncer de colon, donde es posible tratar pólipos antes de que se transformen en tumores malignos.
En paralelo, el abordaje médico del cáncer ha experimentado una transformación profunda. El desarrollo de terapias más específicas, como la inmunoterapia, permitió pasar de tratamientos generalizados y agresivos a estrategias que actúan de forma más precisa sobre el tumor, afectando en menor medida a los tejidos sanos.
Este avance no solo mejora las tasas de supervivencia, sino también la calidad de vida de los pacientes durante y después del tratamiento.
Gracias a la combinación de controles a tiempo y avances científicos, hoy más de la mitad de las personas diagnosticadas con cáncer logran superar la enfermedad o convivir con ella de manera crónica, manteniendo su bienestar cotidiano.
A pesar de estos progresos, las proyecciones generan preocupación. De mantenerse los hábitos actuales y sin reforzar las estrategias de prevención y control, la incidencia del cáncer en Argentina podría aumentar un 50,2% para el año 2035.
Este escenario no solo implicaría un mayor impacto en la salud de la población, sino también una presión creciente sobre el sistema sanitario.
Por este motivo, los especialistas insisten en un mensaje claro: adoptar hábitos saludables y perder el miedo a los chequeos médicos regulares es la combinación más eficaz para revertir la tendencia.
La prevención no se limita a evitar factores de riesgo, sino que incluye la consulta oportuna, incluso en ausencia de síntomas.
En un país con alta incidencia, pero también con herramientas médicas y científicas de primer nivel, el desafío pasa por transformar la información en acción.
Llegar temprano, cuidarse y controlar los riesgos puede marcar la diferencia entre una estadística en alza y una historia de recuperación.