La mamografía es la única herramienta para la detección precoz del cáncer de mama

En la provincia de Santa Fe, el cáncer de mama tiene entre 1500 y 1600 notificaciones nuevas por año y mueren alrededor de 550 personas: la enorme mayoría, mujeres.
La enfermedad tiene alta posibilidad de tratamiento exitoso si se localiza a tiempo. En Santa Fe se recomienda iniciar los controles a los 40 años. El miedo como enemigo, la difusión como aliada y una agenda de controles públicos para todo el mes.
En la provincia de Santa Fe, el cáncer de mama tiene entre 1500 y 1600 notificaciones nuevas por año y mueren alrededor de 550 personas: la enorme mayoría, mujeres.
El 19 de octubre es el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Mama. Identificado con el color rosa, desde hace varios años se realizan tareas de concientización durante todo el mes.
Así, la característica cinta con ese tono aparece en afiches, campañas publicitarias, centros de salud y, bien visibles, en prendas de vestir de referentes de distintos ámbitos para sensibilizar sobre la enfermedad.
Silvina Correa es coordinadora de la Agencia de Control de Cáncer para el centro-norte de la provincia. En diálogo con El Litoral, pasó en limpio algunos conceptos, reseñó la tarea que se desarrolla desde el sector público e insistió en un concepto clave: una mamografía por año es la mejor herramienta para la detección precoz de la enfermedad que, tomada a tiempo, tiene más del 90 % de posibilidades de cura.
Correa habló desde el Cemafé, donde este viernes se realizaban controles gratuitos a mujeres de Cayastá, en el marco del programa Agendá Salud que la provincia puso en marcha el 5 de agosto y seguirá hasta avanzado noviembre con pacientes de distintas localidades.
- Más allá de la fecha que se conmemora este domingo, ¿cuáles son los datos en cuanto a casos de cáncer de mama en Santa Fe?
- Tenemos un registro de cáncer que funciona desde el año 2003. Como es una enfermedad considerada crónica, en los registros vemos que, aproximadamente, se notifican entre 1500 y 1600 casos nuevos por año tanto en el sector público como privado.
Alrededor de 550 mujeres fallecen por esta causa, por año en toda la provincia. Es decir que es un problema de salud pública por la frecuencia y por las muertes, y más sensible porque afecta a las mujeres más que a los varones.
- ¿Qué significa que sea una enfermedad crónica?
- Al igual que las cardiovasculares, significa que no es una enfermedad infecciosa que a veces tiene brotes, sino que se mantiene más o menos constante en el tiempo. Si bien, en un estudio que se presentó hace poco en la Gestión de Información Territorial del Ministerio de Salud, el cáncer de mama en mujeres viene bajando un punto todos los años.
La realidad es que hay aumento de mamografías y eso hace que aumente la detección precoz, pero también ocurre por el avance tecnológico de fármacos. Esto es un combo que hace que baje un poquito la mortalidad, no la incidencia, por cáncer de mama.
- ¿Se puede prevenir el cáncer de mama o solo detectar a tiempo?
- No se puede prevenir a diferencia del cáncer de cuello uterino para el que existen vacunas para niñas y niños, y el Panicolaou que es una herramienta de prevención secundaria. El cáncer de mama no tiene factores que podamos prevenir, como el HPV. Sí podemos llevar un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada, porque la obesidad contribuye al cáncer de mama, no fumar, evitar el abuso de alcohol, hacer actividad física y no ser sedentario. Es decir que se pueden abordar los factores de riesgo pero no prevenir. Pero se puede detectar a tiempo: por eso la importancia de contar con una herramienta como la mamografía que está presente en todo el territorio: son 34 mamógrafos (del sector púbico) estratégicamente colocados según la densidad poblacional.
- ¿Desde qué edad se recomienda comenzar con las mamografías?
- Desde el año pasado bajamos diez años la edad de inicio de los controles, que antes era desde los 50 años, porque creemos que las mujeres tienen que empezar a los 40. Si bien la mayoría de los cánceres se encuentran entre los 50 y los 70 y en esa franja se concentra el 70 % de los casos, el otro 30 % se da en menores de 50 y mayores de 70 años.
Por eso, como hay una alta proporción de casos entre 40 y 50 años de edad, la provincia decidió que avancemos en la población más joven para detectar precozmente la enfermedad.
- Es un estudio simple la mamografía, pero ¿notás que entre las mujeres sigue existiendo temor o dudas sobre este procedimiento?
- Si, el temor siempre está y sobre todo cuando es la primera vez porque tal vez la persona que se va a realizar el estudio recibió información errónea de otra. Pero la mamografía es una radiografía de las mamas, un estudio muy sencillo que dura menos tiempo que el que lleva vestirse, desvestirse y registrar los datos.
Los equipos son nuevos, las técnicas que están en este servicio están capacitadas y eso hace que sepan cómo contener a la paciente y explicar las posiciones que debe adoptar, porque no todas las mujeres somos iguales y a veces hay que modificar la forma de acomodar a esa persona en el equipo.
- ¿La mamografía sigue siendo la principal herramienta de detección precoz del cáncer de mama?
- Si, es la única. A veces el médico detecta un hallazgo que necesita otro estudio suplementario como una ecografía o una magnificacion o focalización. Pero para la detección precoz, una mamografía por año es suficiente.
- Hablamos del miedo a hacerse el estudio, ¿puede ser que sea temor al diagnóstico, al punto que una mujer no se realice los controles por miedo a que salga positivo?
- En los últimos días estuvimos en una charla con mujeres de una repartición y les pedimos que escriban qué sienten cuando se van a hacer una mamografía: una de las palabras que se repitió fue “miedo”. Hasta que nos dan el resultado, todas tenemos temor de que un año salga bien y el otro pueda haber un hallazgo. Pero este miedo puede llevar a que pasen años sin hacernos el estudio y entonces, ese hallazgo pequeño que con una cirugía se resolvía, va a requerir otro tratamiento.
- ¿La pandemia por Covid-19 llevó a las mujeres a postergar los controles y exacerbó la detección de casos positivos?
- La pandemia fue un cambio para todos, no solo porque bajaron drásticamente los controles a todo nivel; fue muy difícil remontar que la gente vuelva a la prevención. Lo estamos viendo con este dispositivo que tenemos desde el 5 de agosto que se llama Agendá Salud que iniciamos como proyecto piloto en la ciudad de Santa Fe y va a culminar el 25 de noviembre.
Todos los martes estamos en cuatro centros donde hacemos controles integrales de salud: cardiovasculares, glucemia, peso y talla, PAP, turnos de mamografía, sangre oculta en materia fecal y vacunación. Es impresionante la cantidad de gente que estamos vacunando en un grupo etario que dejó de ir al centro de salud.
Además, detectamos casos de hipertensión, diabetes y sobrepeso. Estos dispositivos son una forma de volver a lo que la pandemia frenó y la ministra de Salud (Silvia Ciancio) nos pide que nos acerquemos al territorio y trabajemos en red.
- Una vez que es detectado el cáncer de mama, ¿existen terapias novedosas, menos invasivas?
- En la Agencia de control de casos tenemos un grupo de auditores oncólogos mastólogos que auditan los tratamientos que se hacen en el sector público en materia de radioteraia y quimioterapia. Cada vez hay fármacos más específicos para cada tipo de tumor que es lo que logran las nuevas tecnologías, que ayudan a la sobrevida y a la calidad de vida de la mujer.
- ¿Cuánto puede disminuir el desarrollo del cáncer de mama si hay detección precoz?
- Si se detecta un cáncer de mama precozmente, hay más del 90 % de chances de curación: es altísimo. Esa es una muy buena noticia, además de que es uno de los cánceres con mejor pronóstico cuando se detecta a tiempo.
Octubre, que es un mes de sensibilización y concientización, nos ayuda a que las mujeres hagamos un parate en nuestra rutina para hacernos los estudios. Y como el tema está en agenda en todos los medios, el mensaje de la prevención se multiplica. Es importante que la mujer se tome su tiempo y que el entorno acompañe porque es un día que necesitan para ella.
- ¿En octubre realizan capacitaciones en distintos espacios?
- Tenemos charlas hasta el 31 de octubre en diferentes lugares. Son talleres con participación de las destinatarias, espacios preparados para nosotras y para que, en las dos horas que dura el taller, podamos compartir información y experiencias.
Este año es la primera vez que nos convocan del Programa Nueva Oportunidad, destinado a adolescentes y jóvenes que, tal vez, ven la enfermedad como algo lejano. Pero es importante que aprendan a cuidar de su cuerpo desde esa edad. Vamos a estar con ellas el 29 y 30 de octubre, en los salones de Lamadrid y Mendoza.
- ¿Del cáncer de mama en los varones se habla?
- Es una especialidad que abordan también los ginecólogos mastólogos. La unidad de Cemafe es interdisciplinaria y atiende el centro y norte de la provincia. Allí se detectan alrededor de 230 casos de cáncer por año y siempre hay uno o dos en varones. Es más difícil de detectar por la estructura de la mama de un varón que, cuando nota un cambio en su cuerpo, se tiene que hacer los estudios, que pueden identificar un hallazgo vinculado a un tumor maligno o a otra enfermedad.
Durante todo octubre hay capacitaciones y charlas en distintas ciudades de la provincia. Al espacio de preguntas y participación se suman testimonios de pacientes recuperadas. Además de referentes en mastología y otras disciplinas, participan estudiantes de la especialidad de Ginecología y Obstetricia de la carrera de Medicina.
Para lo que queda del mes, el cronograma prevé:
- 22 de octubre a las 11.30, en el Complejo Museológico (Av. San Martín, 1562), de la ciudad de San Lorenzo.
- 25 de octubre a las 18.30 en el Mercado Don Bosco (Irigoyen y Fuerza Aérea) de la ciudad de Funes.
- 29 y 30 de octubre (Lamadrid y Mendoza), Santa Fe, charla para jóvenes y adultos jóvenes, organizada por el Programa Nueva Oportunidad y representantes de la comunidad del Hospital J.M. Cullen.
- 31 de octubre, a las 10.30, en el Auditorio Hospital Escuela Eva Perón (Av. San Martín 1645), de Granadero Baigorria.
Más información en Instagram: Agencia de Control del Cáncer.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.