Allanamiento y captura

En pleno centro santafesino: cayó el acusado de un homicidio

El apresado es un hombre, de 55 años, sindicado como el autor del crimen de Jairo Pérez, ocurrido el 20 de abril de 2025, en avenida Freyre y Catamarca. Fue capturado hoy dentro de una pensión en Mendoza 2600