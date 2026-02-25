En pleno centro santafesino: cayó el acusado de un homicidio

La mañana del lunes amaneció con movimiento inusual en pleno microcentro santafesino. En Mendoza al 2600, a metros del ir y venir comercial y administrativo, agentes de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en una pensión de planta alta y detuvieron a un hombre señalado como el presunto autor del homicidio de Jairo Pérez.
El procedimiento fue concretado por la Unidad Operativa de la PDI siguiendo directivas del fiscal Gonzalo Iglesias, quien tiene a su cargo la investigación del brutal ataque ocurrido el 20 de abril de 2025 en la esquina de avenida Freyre y Catamarca.
Sorpresa en una pensión
El sospechoso, de 55 años, fue sorprendido en el interior del inmueble. Según trascendió, no ofreció resistencia al momento de la captura. La escena, aunque discreta, no pasó inadvertida para vecinos y ocasionales transeúntes que observaron el despliegue policial en una zona acostumbrada al ritmo comercial, pero no a operativos de esta magnitud.
Con esta detención, la causa que estremeció a la ciudad da un paso clave. El acusado quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas será sometido a audiencia imputativa.
Un crimen que conmocionó al centro santafesino
El homicidio de Jairo Pérez, de 35 años, ocurrió en la madrugada del domingo 20 de abril de 2025. Eran pasadas las 2.30 cuando una discusión callejera escaló de manera dramática en avenida Freyre y Catamarca, en plena zona céntrica.
Testigos relataron que dos hombres comenzaron a discutir acaloradamente en la vía pública. En medio del altercado, uno de ellos extrajo un machete y le asestó una puñalada en el pecho a Pérez. La víctima cayó gravemente herida.
Personal del Comando Radioeléctrico acudió tras un llamado al 911 y encontró a un grupo de personas rodeando al herido. Un móvil del Sies 107 lo trasladó de urgencia al hospital José María Cullen, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento desde la Unidad Coronaria.
Pérez era oriundo de barrio Santa Rosa de Lima y residía en calle Estrada al 2900. Su muerte generó fuerte conmoción tanto en su entorno como en el sector céntrico donde ocurrió el hecho.
El arma y las primeras pistas
En la escena del crimen, peritos de la PDI secuestraron un machete que habría sido utilizado en el ataque. Una testigo aseguró haber visto la discusión y cómo, de repente, uno de los hombres cayó tomándose el pecho. El agresor escapó y desde entonces era intensamente buscado.
Entre las primeras versiones surgió que la discusión podría haber estado vinculada a un cuidacoches que suele trabajar en la zona, aunque esa hipótesis se manejó con cautela y siempre quedó sujeta al avance de la investigación.
Meses de búsqueda
Desde aquel domingo sangriento, la pesquisa avanzó con entrevistas, análisis de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia. El nombre del ahora detenido comenzó a tomar fuerza en el expediente.
El allanamiento de este lunes representa el resultado de ese trabajo silencioso. La captura, en pleno centro y a la luz del día, marca un punto de inflexión en una causa que mantenía en vilo a la opinión pública.
La Justicia deberá ahora determinar el grado de responsabilidad del acusado y esclarecer en forma definitiva las circunstancias que rodearon el crimen.