Video: 16 dotaciones combatieron un incendio en una fábrica textil de Lanús

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la tarde en una fábrica textil ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús, y obligó a desplegar un operativo que involucró a más de 120 bomberos. El siniestro comenzó cerca de las 19.30 en un depósito situado en la intersección de Rucci y Liniers, ocupando una superficie cercana a una manzana completa y generando alarma entre los vecinos.
La respuesta inicial estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, que activaron el protocolo para incendios industriales apenas se detectó la columna de humo. La fábrica se encontraba cerrada al momento del inicio del siniestro, ya que la actividad había finalizado a las 18.00, por lo que no había personas en el interior.
Evacuación y riesgos estructurales
Ante el avance de las llamas y la densa nube de humo que se expandió por el barrio, se dispuso la evacuación preventiva de vecinos de las inmediaciones. Defensa Civil colaboró con el desalojo y el ordenamiento del perímetro, mientras se evaluaban los riesgos estructurales del edificio.
Durante el operativo, una losa cedió en uno de los sectores y parte del tinglado se desplazó, quedando en una condición estable pero frágil. Por este motivo, las autoridades mantuvieron un cordón de seguridad y recomendaron evitar la circulación por la zona afectada. A pesar de estos incidentes, el fuego no se propagó a viviendas cercanas, un factor clave para evitar daños mayores.
Bomberosafectados
El despliegue incluyó más de 16 dotaciones, con el apoyo de la Regional Uno, integrada por cuarteles de Avellaneda, Dock Sud, Sarandí y otras localidades del sur del conurbano. Además, se sumaron hasta 18 unidades cisterna, que realizaron viajes constantes para abastecer de agua a las piletas y sostener el combate contra el fuego dentro del galpón.
Las condiciones de trabajo fueron extremas. El calor acumulado en el interior del depósito convirtió el lugar en un ambiente similar a un horno. Como consecuencia, cuatro bomberos sufrieron bajas de presión, aunque no se registraron heridos de gravedad, ni entre los rescatistas ni entre terceros.
Investigación en curso
El área afectada representó menos de un cuarto de la superficie total de la planta, que alcanza aproximadamente 100 por 100 metros. El material almacenado, principalmente rollos de tela, favoreció una rápida propagación inicial, aunque la correcta sectorización de la mercadería ayudó a limitar el avance del incendio.
Las causas del siniestro aún no fueron determinadas y quedaron bajo investigación de los peritos de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, las tareas de remoción y enfriamiento continuarán al menos durante un día más, debido a la gran cantidad de material combustible que quedó dentro del depósito.