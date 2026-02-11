Compromiso y solidaridad

Vocación de servicio: cómo trabajan los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Santa Fe

Con una nueva comisión directiva y más de 30 efectivos en servicio, la institución busca fortalecer su capacidad de respuesta. El foco está puesto en la renovación de equipamiento y en recuperar el vínculo con los socios para garantizar la operatividad diaria.