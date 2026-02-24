Impactante accidente

Choque, fuego y desesperación en La Matanza: cinco personas escaparon de un auto en llamas

Un violento siniestro entre un Renault 9 y un colectivo de la línea 218 en Isidro Casanova, partido de La Matanza, terminó con el auto incendiado y sus ocupantes escapando de las llamas en una escena dramática que quedó registrada en video. Hay heridos graves y un conductor detenido.