Choque, fuego y desesperación en La Matanza: cinco personas escaparon de un auto en llamas

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en Isidro Casanova dejó escenas de extrema tensión cuando un auto se incendió tras ser embestido por un colectivo y sus cinco ocupantes lograron salir en medio de las llamas. El episodio fue grabado y las imágenes muestran la desesperación de las víctimas mientras intentaban ponerse a salvo.
El hecho se registró sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de la calle Andalgalá, en el partido bonaerense de La Matanza. Según fuentes policiales, el conductor de un Renault 9 hizo una mala maniobra e invadió el carril del Metrobús justo cuando circulaba un interno de la línea 218.
Sin margen para frenar, el colectivo impactó de lleno contra el vehículo. En cuestión de segundos, el auto quedó destrozado y se prendió fuego con los pasajeros todavía en el interior, lo que derivó en una secuencia dramática de escape en plena calzada.
De acuerdo con la reconstrucción difundida, el conductor del Renault 9 consiguió salir envuelto en llamas y corrió para intentar apagar el fuego en su ropa. Al mismo tiempo, otras personas que viajaban en el vehículo lograron salir por sus propios medios, algunas incluso arrastrándose sobre el asfalto para alejarse del foco ígneo.
Si bien no se reportaron víctimas fatales, medios locales indicaron que varias personas resultaron con heridas de gravedad. En tanto, dos jóvenes y un varón permanecían internados en estado reservado y con riesgo de vida, según fuentes de la investigación.
La investigación quedó en manos de la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, quien solicitó la detención del conductor del Renault 9. La imputación fue por lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentario, en función de la maniobra previa al choque.