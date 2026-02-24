Tres hombres fueron baleados en distintos incidentes en cercanías a Santa Fe

La violencia volvió a marcar el pulso de la madrugada del martes. Entre las 00.10 y las 3 de la mañana, tres hombres resultaron heridos de arma de fuego en episodios distintos ocurridos en la zona de la Ruta Nacional 168 (ex atracadero de la balsa), el peaje del aeropuerto de Sauce Viejo y la ciudad de Santo Tomé.
Los casos son investigados por personal policial y judicial, con intervención de la PDI.
Ataque a tiros en la Ruta 168
El primero de los hechos se registró a las 00.10 en el kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en la zona conocida como ex atracadero de la balsa.
Un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido de arma de fuego en la zona del pecho. Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 33 años, quien relató que momentos antes cuatro hombres descendieron de un automóvil y uno de ellos comenzó a efectuar disparos.
Los proyectiles impactaron contra un auto estacionado y contra la pared de ingreso a la vivienda. En medio del ataque, Alfredo Soto, de 30 años, recibió un disparo en la zona del tórax y cayó herido.
El hombre fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen en un móvil policial, acompañado por otra unidad en apoyo. Allí fue asistido por la médica de guardia, quien confirmó una herida de arma de fuego en el tórax y dispuso que quedara bajo observación.
En la escena trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes para levantar rastros y determinar la mecánica del ataque.
Intento de robo y disparos
Cuarenta minutos después, a las 00.50, un nuevo episodio violento se reportó en la zona del peaje del aeropuerto de Sauce Viejo, sobre el acceso a la autopista.
Desde el lugar informaron inicialmente sobre el robo de un camión. En medio de la comunicación, el denunciante, visiblemente nervioso, indicó que había un hombre herido de arma de fuego con disparos en una pierna.
Se activó el protocolo de emergencia y se dio aviso al 107, mientras se enviaban móviles policiales al sector. Gracias a la geolocalización se pudo precisar el punto exacto, ya que quien llamaba no aportaba datos claros.
Con el correr de los minutos surgió otra versión: el herido, de 27 años y oriundo de barrio Las Vegas, habría intentado asaltar a un camionero. En ese contexto, el chofer habría efectuado detonaciones para repeler el ataque, hiriéndolo en la zona de la entrepierna izquierda.
El joven fue asistido por la médica de turno y quedó en observación. El caso es materia de investigación para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.
En Santo Tomé
La seguidilla no terminó allí. A las 3 de la madrugada, un nuevo ingreso por herida de arma de fuego se produjo esta vez en Santo Tomé.
El hecho ocurrió en la intersección de Estados Unidos de México y 12 de Septiembre, donde un joven de 23 años, identificado como Gabriel Saucedo, fue baleado en ocasión de robo.
El muchacho fue trasladado en el móvil 25 del servicio de emergencias 107 y examinado posteriormente en el hospital Cullen. La médica interviniente constató un impacto de bala con orificio de entrada en el glúteo izquierdo, quedando también en observación.
Aunque los episodios no tendrían conexión entre sí, el denominador común fue la violencia armada en distintos puntos estratégicos del Gran Santa Fe: la Ruta 168, el acceso al aeropuerto y una esquina de Santo Tomé.
Tres heridos, tres investigaciones en curso y una madrugada que volvió a dejar en evidencia la circulación de armas y la fragilidad de la seguridad en horarios nocturnos.