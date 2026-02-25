Ruta Nacional 34 cortada: dos camiones chocaron de frente entre Casas y Las Bandurrias

Dos camiones protagonizaron un fuerte choque frontal en la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional 34, entre las localidades de Pueblo Casas y Las Bandurrias, en el departamento San Martín.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 114 y dejó como saldo dos personas heridas, que fueron trasladadas al SAMCo de Cañada Rosquín para recibir atención médica.
En el lugar trabajaron tres unidades de Bomberos Voluntarios de Cañada Rosquín, con un total de 11 efectivos a cargo del sub jefe oficial Gustavo Lell.
También colaboraron Bomberos Voluntarios de Centeno, con tres unidades. Además, personal de la concesionaria y otros servicios se sumaron al operativo para asegurar la escena y permitir el trabajo de remoción.
Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 34 permanece cerrada al tránsito. La medida se tomó porque parte de la carga quedó esparcida sobre la calzada tras el choque, complicando la circulación.
Los desvíos fueron establecidos en los cruces de la RN 34 con la Ruta Provincial 65, en jurisdicción de San Genaro, y en la intersección con la Ruta Provincial 66, en Cañada Rosquín.
Personal de la concesionaria continúa con la remoción de los vehículos involucrados y tareas de limpieza para restablecer la circulación, aunque por el momento no se informó un horario de reapertura.