Siniestro vial

Ruta Nacional 34 cortada: dos camiones chocaron de frente entre Casas y Las Bandurrias

Dos camiones chocaron de frente este miércoles en la Ruta Nacional 34, a la altura del km 114, entre Casas y Las Bandurrias. Dos personas fueron llevadas al SAMCo de Cañada Rosquín y la traza sigue cortada por la carga esparcida.