Socavón en el Club Regatas: clausuraron un sector del predio por riesgo de derrumbe
Eduardo Donnet, su presidente, explicó cómo se detectó el problema, las medidas preventivas adoptadas y el proyecto de obra previsto para contener el avance del socavón y recuperar el espacio afectado.
El sector afectado fue cercado de manera preventiva ante el riesgo de derrumbe hacia la laguna.
El Club Regatas, ubicado en una zona estratégica cercana a la costanera y al área portuaria de la ciudad de Santa Fe, atraviesa una situación compleja a raíz de un socavón detectado en uno de sus sectores recreativos. El problema obligó a restringir el uso de un espacio clave para la vida social y deportiva de la institución, y activó un plan de obras para evitar mayores daños estructurales.
La situación fue explicada por el presidente del club, Eduardo Donnet, quien detalló el origen del inconveniente y las medidas adoptadas tras recibir un aviso formal del Puerto de Santa Fe.
Según relató Donnet, el club tomó conocimiento de la situación en diciembre, luego de una evaluación técnica realizada desde el río. Ese sector, precisó, corresponde a un espacio verde utilizado para actividades recreativas y sociales. “Es un parque que está al lado de los quinchos, donde básicamente se desarrollan actividades sociales”, señaló.
El diagnóstico técnico advirtió un riesgo concreto: “En ese lugar hay un tabla estacado que está contra la laguna, que está en condiciones complejas porque tiene un peligro de derrumbe hacia la laguna”. Frente a ese escenario, el ente portuario solicitó que se tomaran medidas preventivas inmediatas.
Zona cercadayconsecuencias
A partir de esa advertencia, el club resolvió cerrar el acceso al área comprometida. “Se cercó la zona para evitar el ingreso de personas y que pudieran llegar a tener alguna situación compleja, porque hay una zona que se estaba socavando”, indicó Donnet.
Técnicos realizaron estudios de suelo para definir la obra de contención.
La decisión tuvo consecuencias directas en las actividades de verano a las que asisten más de 400 niños y niñas de la ciudad. En ese mismo espacio funcionaba una pileta destinada a los más pequeños, que también debió ser clausurada.
El cierre de aproximadamente entre 300 y 400 metros cuadrados alteró la dinámica habitual del club y obligó a repensar alternativas para garantizar la seguridad sin perder definitivamente ese espacio.
El proyectode obra
Con la zona inhabilitada, la dirigencia avanzó en estudios técnicos para definir una solución estructural. “Comenzamos a pensar distintas alternativas. Allí aparecieron un par de proyectos para lo cual era fundamental tener además un perfil del suelo y de la posibilidad de resistir carga que tenía ese suelo”, explicó Donnet.
La clausura del espacio impactó en las actividades de la colonia de vacaciones.
Los trabajos de análisis ya finalizaron y permitirán avanzar con una obra específica. “Se va a poner en marcha un proyecto con unos pilotines que van a estar en la zona, 20 o 25 metros adentro del nivel de agua dentro del club”, detalló. La intervención incluirá un sistema de contención: “Con unos cables de acero, se va a contener esa tabla estaca para seguir evitando el deterioro”.
El presidente también vinculó el problema a un fenómeno prolongado del río. “Esto se disparó sobre todo por la bajante sostenida que hemos tenido los últimos años, que al no tener la presión del agua sobre esas tabla estacas hizo que la presión de la tierra del parque produjera esa situación”, afirmó.
Mientras se avanza con el proyecto definitivo, el club realizó una acción preventiva inmediata. “Por el momento hemos quitado tierra del lado de adentro para que no haga presión sobre las tablas estacas”, señaló Donnet. Con el actual nivel del río, las expectativas son positivas: “Eso nos va a permitir probablemente en los próximos 60, 90 o 120 días llevar adelante esta obra”.
El objetivo final es claro: recuperar el espacio perdido y restituir su uso social y recreativo concluyó el presidente del Club Regatas de Santa Fe.