El Club Regatas festeja sus 133 años con actividades para toda la familia

El Club Regatas cumplió más de un siglo y lo festeja con actividades sociales y deportivas que reflejan su esencia comunitaria. En este marco, el presidente, Eduardo Donnet, destacó la importancia del vínculo del club con la ciudad de Santa Fe: “Esta semana se cumplieron los 133 años de un club que ha marcado la vida de los santafesinos”.
Donnet remarcó que el espíritu del club sigue vivo en cada generación: “Si sos santafesino, en algún momento pasaste por Regatas: hiciste un deporte, conociste a tu pareja en un baile, almorzaste o cenaste en sus instalaciones. Esa es la vida que le da la gente, y por eso decimos que sigue siendo un club con alma de barrio”.
Tradiciones y nuevos proyectos
Entre los eventos más significativos, el presidente subrayó el regreso de celebraciones colectivas: “Hemos vuelto a recuperar en los últimos años la fiesta del deporte, una reunión de fin de año con las familias y deportistas. En este aniversario, lo extendemos a todo septiembre y octubre, con competencias que son nuestra manera de conmemorar los 133 años del club”.
La institución también trabaja en el crecimiento de la masa societaria: “En algún momento la pandemia nos atravesó y nos dejó con pocos asociados, pero lo hemos ido recuperando. Hoy tenemos un caudal de socios importante que nos permite cumplir con lo prometido: levantar lentamente la infraestructura del club y sostener todas las disciplinas deportivas”, señaló Donnet.
Canchas y espacios del club se llenan de socios y amigos. Crédito: Mauricio Garín Archivo.
Asimismo, celebró iniciativas para acercar a nuevos deportistas: “Hemos implementado un sistema donde cualquier persona que se acerque al club tiene algunos días de prueba sin costo, como una forma de animar a que alguien se reintegre al deporte o lo pruebe por primera vez”.
Donnet señaló que el club ofrece a quienes se acercan la posibilidad de probar distintas disciplinas sin compromiso económico. “Hemos implementado un sistema donde cualquier persona que se acerque al club tiene algunos días de prueba en el deporte; si le gusta, puede sumarse después, y lo hacemos sin costo como una forma de animar a que alguien se reintegre o pruebe el deporte por primera vez”.
Los jóvenes del club representan a Santa Fe en torneos nacionales de waterpolo.
De esta manera, la institución busca incentivar la participación, acercar a nuevos deportistas yfomentar la práctica saludable en todas las edades.
El valor de las familias
A su turno, la capitana Fabrina Gattamora coincidió en destacar el rol comunitario de la institución: “Donde hay un deportista, donde hay un niño o una niña haciendo algún deporte, siempre está la familia atrás. El trabajo sostenido de las familias con las subcomisiones y la comisión directiva es lo que lleva a los chicos a torneos nacionales y encuentros”.
Donnet destacó el espíritu centenario del club y Gattamora resaltó el compromiso de los padres.
Además, resaltó los vínculos que trascienden la práctica deportiva: “Tengo amigas que conocí en el club y que ya son amigas de la vida. Aunque dejemos de competir, esas relaciones perduran”.
Agenda cargada de competencias
Los festejos llegan acompañados de una intensa programación deportiva. “Este fin de semana viene el Torneo de Apnea, tanto estática como dinámica. También se jugará el Argentino Sub 15 de waterpolo, un juvenil de Hockey Subacuático, la Copa Santa Fe U-15 y, el 19 de octubre, la primera Maratón Lagunera con un recorrido único”, enumeró Gattamora.
El club abre sus puertas de manera amplia a la comunidad. “De 8 de la mañana a 20 horas pueden pasar para probar deportes o acercarse a la secretaría. También contamos con colonia de vacaciones y un espacio de división menores, un jardín maternal y deportivo abierto por la mañana y la tarde. Y, por supuesto, La Regata Aniversario, un emblema y una fiesta”, concluyó la capitana.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.