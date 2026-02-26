Santa Fe ciudad

Peligro en la Cortada Falucho por hundimientos en una conexión clave del centro santafesino

A pesar del avance del Plan de Reconstrucción Vial en zonas aledañas, este tramo vital que une la Avenida 27 de Febrero con Rivadavia quedó fuera de la planificación oficial. Los conductores deben realizar maniobras arriesgadas para esquivar dos socavones.