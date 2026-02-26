Peligro en la Cortada Falucho por hundimientos en una conexión clave del centro santafesino
A pesar del avance del Plan de Reconstrucción Vial en zonas aledañas, este tramo vital que une la Avenida 27 de Febrero con Rivadavia quedó fuera de la planificación oficial. Los conductores deben realizar maniobras arriesgadas para esquivar dos socavones.
El problema se concentra a mitad de cuadra, donde dos hundimientos dificultan transitar por este tramo. Foto: El Litoral
Transitar por la Cortada Falucho, ese pequeño pero estratégico enlace vial que conecta la Avenida 27 de Febrero con calle Rivadavia, se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos para los santafesinos. Lo que debería ser un paso ágil hacia el oeste del microcentro es hoy un escenario de riesgo permanente.
El desgaste de la calzada trajo consigo dos profundos hundimientos que obligan a los conductores a circular a contramano de la lógica vial o a detener su marcha de forma imprevista, en un sector que, para colmo, une dos avenidas con alta circulación en gran parte del día.
Los autos circulan por mano izquierda para evitar los hundimientos. Foto: El Litoral
Una calzada complicada
El problema se concentra a mitad de cuadra. En ese punto, el carril derecho de la cortada —que tiene sentido único hacia el oeste— presenta dos importantes hundimientos que imposibilitan el paso de cualquier vehículo de porte medio o pequeño sin riesgo de sufrir daños mecánicos graves.
Ante esta situación, los conductores que ingresan desde la zona del puerto se ven forzados a desplazarse totalmente hacia el lado izquierdo de la vía. Esta maniobra, aunque necesaria para preservar la integridad de los vehículos, genera situaciones de peligro, especialmente para motociclistas y ciclistas que suelen quedar "encajonados" entre los autos que esquivan los pozos y el cordón.
No comprendido
Si bien la Municipalidad de Santa Fe lleva adelante un ambicioso Plan de Reconstrucción Vial (con una inversión de $1.385.541.650,50 proyectada a 16.000 m² de superficie), este tramo no está comprendido dentro de los trabajos.
Fuentes municipales consultadas por El Litoral confirmaron que, aunque se están interviniendo calles transversales y avenidas principales dentro del lote de reparaciones del micro y macrocentro, la Cortada Falucho no figura en el listado de obras de reparación inmediata.
Esta exclusión resulta paradójica para una arteria que soporta un flujo constante de vehículos que buscan evitar los semáforos de las avenidas principales.
El segundo hundimiento, más cerca de la esquina de Falucho y Rivadavia. Foto: El Litoral
Peligrosa
A la degradación del pavimento se le suma un agravante: la falta de advertencia de los pozos. Sin señales, balizas o corralitos que avisen sobre los hundimientos, la calle se transforma en una "trampa" para quienes la transiten.