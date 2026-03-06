Vecinos de Las Flores I alertan por un socavón que lleva casi tres meses sin solución

Vecinos de un sector del barrio Las Flores I de la ciudad de Santa Fe expresaron su preocupación por un socavón que apareció hace casi tres meses entre los monoblocks de la zona y que, según advierten, representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.
Con el paso del tiempo y las lluvias recientes, el pozo se fue ampliando y los vecinos aseguran que aún no obtuvieron una respuesta definitiva sobre quién debe intervenir para repararlo. La situación genera inquietud porque el hundimiento se encuentra en un espacio donde circulan diariamente personas que viven en los edificios cercanos.
Un pozo que preocupa a los vecinos
Inés, una de las vecinas del sector, explicó que el problema comenzó a fines de diciembre y que desde entonces la situación no se resolvió. “Estamos buscando una solución porque es un peligro. Con las lluvias que hemos tenido se va derrumbando cada vez más y no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar”, expresó.
Según relató, el lugar fue cercado para evitar accidentes, pero el problema estructural sigue presente. “Aguas Santafesinas no quiso venir en su momento a acercar. Fue el 21 de diciembre. Podaron un árbol que estaba haciendo peso y lo cercó el Cobem”, señaló.
La vecina indicó que una de las hipótesis es que el hundimiento esté relacionado con antiguas instalaciones sanitarias del complejo habitacional. “Pensamos que puede ser una cámara séptica de cuando recién vinimos a vivir. Te estoy hablando de 50 años atrás, que eran las cloacas”, comentó.
Reclamos cruzados entre organismos
Los vecinos también manifestaron que, a lo largo de este tiempo, no lograron que el problema sea abordado por un organismo específico, ya que –según sostienen– existe una discusión sobre quién debe intervenir. “Aguas dice que le corresponde a la Municipalidad, la Municipalidad a Aguas y así nos tienen”, afirmó Inés.
Además, relató que en varias oportunidades realizaron reclamos formales, pero no obtuvieron resultados concretos. “Llamás, te dan un numerito de reclamo y por ahí te dicen ‘señora, ya lo solucionaron’. Ni aparecieron”, sostuvo.
En ese sentido, también mencionó otras dificultades vinculadas al mantenimiento del sector. “Hace diez años que estamos pidiendo que nos vengan a podar los árboles. Tampoco vienen. Entonces llega un momento que te cansás”, dijo.
La vecina agregó que en distintas ocasiones los propios habitantes debieron hacerse cargo de reparaciones básicas. “Hemos comprado tapas los vecinos, vienen los empleados, desagotan y azotan las tapas, las rompen. Aguas nunca se hizo presente acá para hacer un mantenimiento. Son edificios viejos, de más de 50 años”, explicó.
Riesgos estructurales y cables expuestos
José, otro vecino del complejo, contó que el socavón apareció de manera repentina y que desde el inicio tuvo un tamaño considerable. “No creció mucho, de entrada nomás ya salió así, se vino todo abajo, se hundió todo y quedó agua”, explicó.
También indicó que el nivel del agua dentro del pozo varía con las lluvias. “El agua está siempre igual. Cuando el otro día llovió, creció un poquito y después bajó otra vez y se puso en el lugar que está”, detalló.
El vecino advirtió además que el movimiento del terreno ya provocó otros problemas en el entorno. “El árbol fue cayendo y esto arrastró también los cables. Están bastante bajos”, comentó. Según explicó, existe temor por la posible caída de un árbol cercano al socavón. “Ese árbol es un peligro. Si llega a caer junto con la palmera va a ser un desastre”, afirmó.
Daños en los edificios
Los habitantes del complejo también aseguran que el hundimiento del terreno podría estar generando consecuencias en las estructuras de los edificios.
José explicó que algunos departamentos de planta baja comenzaron a mostrar señales de deterioro. “Nosotros tenemos problemas en el piso. Se está hundiendo y eso la mayoría tienen esos problemas”, dijo. Incluso mencionó que en uno de los departamentos debieron realizar reparaciones importantes. “En la casa del vecino le tuvieron que hacer todo nuevo”, relató.
Ante esta situación, los vecinos insisten en que es urgente una intervención para determinar el origen del socavón y evitar que el problema se agrave. “No vamos a esperar que se venga abajo el edificio”, advirtió José.