Edición 2026

La Expo Rural de Reconquista lanzó su 90° edición en Expoagro

La Sociedad Rural de Reconquista presentó oficialmente la 90° edición de la Expo Rural de Reconquista en el Auditorio de Prensa de Expoagro 2026, la megamuestra agroindustrial que se desarrolla en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.