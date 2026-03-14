Donde jugará Capibaras este sábado

“Héroes de Curupayty”, casa del rugby guaraní con césped sintético

En mayo de 2015 la Unión de Rugby del Paraguay decidió nominar así al estadio enclavado en el predio del Comité Olímpico de ese país. Desde 2020 tiene césped sintético, renovado para los ASU2025.