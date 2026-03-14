“Héroes de Curupayty”, casa del rugby guaraní con césped sintético

Si algo sobresale en la pintoresca Luque es la palabra “deportes”. Es que más allá de la icónica sede de la Conmebol con su pelota gigante, el Parque Olímpico situado a las afueras de Asunción es la meca del deporte en Paraguay.
En mayo de 2015 la Unión de Rugby del Paraguay decidió nominar así al estadio enclavado en el predio del Comité Olímpico de ese país. Desde 2020 tiene césped sintético, renovado para los ASU2025.
Si algo sobresale en la pintoresca Luque es la palabra “deportes”. Es que más allá de la icónica sede de la Conmebol con su pelota gigante, el Parque Olímpico situado a las afueras de Asunción es la meca del deporte en Paraguay.
Este periodista, junto con Germán Chiaraviglio y Carlos Fertonani, lo pudo recorrer en la cobertura internacional de El Litoral el año pasado en los ASU2025. Se trata de un predio de casi de 100 hectáreas donde se levantan instalaciones de primer nivel, destinadas a diferentes disciplinas deportivas.
Una pista de atletismo y un polideportivo con certificados de homologación internacional, amplios gimnasios, este estadio de rugby donde se jugará Capibaras XV-Yacare, canchas de fútbol de campo y sintético, campos de golf, un velódromo techado, un patinódromo, un estadio de hockey con campo de juego sintético y pista de agua, un polígono de tiro, pistas de BMX y skateboarding y el centro acuático Olímpico. Es una ciudad deportiva adentro de otra ciudad llamada Luque.
“Héroes de Curupayty” es la denominación del estadio de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, en Ñu Guasu. Hace algunos años, el por entonces titular de la Unión de Rugby del Paraguay, Rubén González, explicaba que tomaron esa determinación en “homenaje a la batalla de Curupayty junto a los valientes soldados paraguayos que lucharon ante 20.000 soldados de tres naciones y que han defendido ese enclave en forma valiente, sin retroceder un milímetro”.
Para los ASU2025, Juegos Panamericanos Junior de Asunción, una empresa colombiana volvió a intervenir en el césped sintético, acorde a las exigencias internacionales del rugby para este tipo de competencias.
“El estadio tiene capacidad para unas 3.000 personas y habitualmente concurren entre 1.500 y 2.000 simpatizantes cuando juega Yacare XV en el marco del Súper Rugby Américas. La semana que viene arranca la temporada ovalada en Paraguay y hay tres equipos importantes de gira, lo que podría restarle algo de público”, cuentan a El Litoral los empleados de la franquicia guaraní.
Así, con césped artificial, similar al que tiene el Hipódromo de Rosario donde el equipo goleó a Peñarol y jugará tres partidos más en la temporada, el “Héroes de Curupayty” está listo para la primera salida internacional de Capibaras XV, la franquicia de Litoral Rugby. “Los esperamos con el tereré”, promete “Yaco”, la simpática mascota paraguaya. Con 35 grados a la sombra habrá que aceptar el desafío y probarlo. No queda otra.