¡Histórico!: el rugby de Capibaras y su primera salida internacional

ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (Enviados Especiales)
Hasta la calurosa Asunción del Paraguay llegó la franquicia de Litoral Rugby para su cuarto partido oficial en el marco del Súper Rugby Américas. Cobertura multimedia especial de El Litoral.
ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (Enviados Especiales)
Si uno no mirara el almanaque, juraría que es enero. Más de 35 grados a las seis de la tarde en esa pequeña línea que separa Asunción del Paraguay con la pintoresca Luque, la casa del fútbol continental con el imponente edificio de la Conmebol, recibieron a los Capibaras del litoral argentino. Este sábado, pase lo que pase en el campo y con un proyecto profesional a varios años, quedará marcado a fuego en la historia de la franquicia: será su primera salida a la ruta, su primera exigencia internacional, visitando a los paraguayos de Yacaré XV.
Con el envión de esas dos sorpresivas goleadas “caseras”, primero al multicampeón Peñarol en el Hipódromo de Rosario y después a Cobras de Brasil en Santa Fe Rugby, hubo que dar rápidamente vuelta la página con ese sabor agridulce de “haber estado siempre en partido” con Pampas en San Isidro pero sin poder cerrarlo en la chapa final del resultado.
El arranque, a pesar de la derrota contra la franquicia de la propia UAR, estaba en los planes de pocos. Por las dos primeras victorias con goleadas y por jugar de tú a tú contra Pampas. La idea, obvio, es ratificar acá en tierras paraguayas esas sensaciones positivas de las tres primeras pruebas.
Sin dudas, por más que arranque pasaditas las seis y media de la tarde, el partido será “exageradamente físico”, no sólo por las características del rival sino por lo que marca la temperatura. El Litoral recorrió el “Héroes de Curupayty” casi a la misma hora del juego y el sol pegaba con todo en medio del increíble Parque Olímpico Paraguayo.
El plantel que conduce Nicolás Galatro llegó vía aérea el jueves a esta capital guaraní con la responsabilidad que significa representar al rugby del Litoral en su primera experiencia internacional frente a Yacaré XV.
Luego del tradicional “Captain´s run” en la siesta del viernes, llegó la confirmación oficial de la franquicia: el staff técnico liderado por Nicolás Galatro finalmente realizará dos retoques en el quince titular para el partido de este sábado en Paraguay.
Por un lado, Juan Bautista Baronio volverá a la titularidad en lugar de Ignacio Dogliani y Gino Dicapua se mete en lugar de Franco Rossetto. Entre los forwards se repetirán los mismos ocho nombres que comenzaron los últimos dos partidos.
El dato de color es que en el banco de suplentes habrá tres posibles debutantes: el pilar Jorge Onorato, el segunda línea Juan Segundo Huber y el octavo Basilio Cañas.
Enfrente, como ya se sabe, la franquicia paraguaya presentará dos caras conocidas para los santafesinos: Gonzalo Del Pazo y Juan Cruz Strada.
La delegación oficial de Capibaras desembarcó en la capital guaraní con 25 players y 8 integrantes del staff técnico que comanda Nico Galatro, junto a “Chinchu” Bustos y Nicolás Vergallo. Además de El Litoral con sus enviados especiales, este mismo viernes llegaron el CEO de la franquicia (Carlos Fertonani) y el Director Operativo de Capibaras XV, “Nacho” Vigetti.