Dos cambios para enfrentar a Yacaré: Baronio y Dicapua, adentro

18.36 es el horario oficial para el comienzo del partido de este sábado entre Yacaré XV y Capibaras XV por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas.
En el banco estará el “Colo” Docliani, el mejor de Capibaras hasta el momento. Fuera de los 23, Rossetto. Tres forwards podrían debutar en Luque.
18.36 es el horario oficial para el comienzo del partido de este sábado entre Yacaré XV y Capibaras XV por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas.
Para este encuentro, Nicolás Galatro, head coach de la franquicia del Litoral, junto a sus colaboradores, decidieron dos cambios en el equipo titular: Juan Bautista Baronio y Gino Dicapua estarán de entrada.
De ambas modificaciones, llama algo de atención el ingreso de Baronio que ocupará el lugar de Ignacio Dogliani (estará como suplente), quien viene siendo el jugador más regular de las primeras tres fechas.
Por su parte, Dicapua, jugará en reemplazo del paranaense Franco Rossetto, que directamente quedó fuera de la lista de 23.
Por el lado de los forwards, los ochos serán los mismos, que ya casi “se recitan de memoria” y que vienen jugando juntos desde el partido ante Cobras en Sauce Viejo.
Además, posiblemente se den tres estrenos: Jorge Onorato (Uni SF), Juan Segundo Huber (Logaritmo) y Basilio Cañas (CAE) estarán como eventuales relevos de los delanteros.
Pasando en limpio, Capibaras XV formará con: 1- Diego Correa 2- Manuel Cúneo y 3- Lisandro Dipierri; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini (Capitán), 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9- Alejo Sugasti y 10- Juan Bautista Baronio; 11-Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Francisco Lluch.
Suplentes: Bernardo Lis, Jorge Onorato, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Basilio Cañas, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés.