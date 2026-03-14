Producción récord y exportaciones en alza

Con una cosecha récord, el agro proyecta ingresos por US$ 34.530 millones en 2026

La campaña agrícola 2025/26 podría marcar una fuerte recuperación productiva para el agro argentino. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el sector generaría US$ 34.530 millones en divisas durante 2026, impulsado por una cosecha cercana a 160 millones de toneladas de granos y un volumen récord de exportaciones.