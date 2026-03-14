Santa Fe exportó más de US$ 16.000 millones en 2025 y la agroindustria explicó 9 de cada 10 dólares
Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, Argentina alcanzaron en 2025 los US$ 16.182 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 5,2%. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el impulso estuvo encabezado por la agroindustria, que explicó nueve de cada diez dólares generados por ventas externas.
India, China y Brasil lideran los destinos de las exportaciones de Santa Fe
De acuerdo con datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe (IPEC), durante 2025 las exportaciones santafesinas totalizaron 32,6 millones de toneladas, lo que implicó un incremento del 10,1% respecto a 2024 y un crecimiento del 20,9% frente al promedio de los últimos cinco años.
En términos históricos, este volumen se ubica como el segundo más alto desde 2017, solo por detrás del registrado en 2019.
El informe destaca que el sector agroindustrial volvió a ser el principal generador de divisas para Santa Fe.
Sin embargo, la caída en los precios internacionales FOB de varios productos limitó el impacto de este aumento en el ingreso de divisas. Aun así, el valor exportado superó en 7,4% el promedio de los últimos años, reflejando el dinamismo del sector exportador provincial.
La agroindustria, principal motor de las ventas externas
El informe destaca que el sector agroindustrial volvió a ser el principal generador de divisas para Santa Fe.
Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) representaron el 74% del valor exportado, con ventas externas por US$ 11.916 millones, y un crecimiento del 4% interanual en volumen.
El informe destaca que el sector agroindustrial volvió a ser el principal generador de divisas para Santa Fe.
En tanto, los productos primarios (PP) registraron un fuerte incremento del 30% frente a 2024, totalizando US$ 2.631 millones, equivalentes al 16% del valor exportado.
De esta manera, la agroindustria en su conjunto explicó el 90% de las exportaciones de la provincia, alcanzando su mayor participación desde al menos 2017.
Por el contrario, las manufacturas de origen industrial (MOI) fueron el único rubro con retrocesos: sus exportaciones cayeron 10% interanual, con ventas por US$ 1.500 millones, que representaron el 9% del total.
Finalmente, el sector de combustibles y energía registró un incremento del 9%, aunque su peso dentro del total sigue siendo reducido, con apenas US$ 136 millones exportados.
Asia lidera los destinos de las exportaciones
Las exportaciones santafesinas llegaron en 2025 a 135 países, lo que representa cerca del 70% de las naciones reconocidas por la ONU.
El principal destino fue el continente asiático, que concentró el 48% de las ventas externas, seguido por América (27%), Europa (15%) y África (9%).
Entre los países compradores, India se posicionó como el principal destino de las exportaciones de Santa Fe, con US$ 2.411 millones, equivalentes al 15% del total. La gran mayoría de estos envíos correspondió a aceite de soja, dentro del rubro de grasas y aceites.
En segundo lugar se ubicó China, que recibió el 11% de las exportaciones, principalmente porotos de soja y carnes.
El tercer puesto fue para Brasil, con el 8% de las ventas externas, donde se destacaron productos más diversificados como material de transporte terrestre, lácteos y cereales.
Un perfil exportador fuerte pero dependiente de los precios internacionales
A nivel nacional, las exportaciones de bienes de Argentina alcanzaron en 2025 los US$ 87.111 millones, con un crecimiento del 9,3% interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En el caso de Santa Fe, los resultados del año reflejan la fortaleza del perfil exportador agroindustrial, pero también la fuerte dependencia de la evolución de los precios internacionales de los commodities.
De hecho, aunque el volumen exportado de productos agroindustriales creció 11% interanual, la caída de precios en los mercados internacionales impidió que ese incremento se reflejara plenamente en el ingreso de divisas.
Este escenario confirma que el desempeño económico de la provincia continúa estrechamente ligado a la evolución de los mercados globales de granos y derivados, sectores en los que Santa Fe mantiene un rol central dentro del comercio exterior argentino.