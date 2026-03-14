Consolida su peso en la economía provincial

Santa Fe exportó más de US$ 16.000 millones en 2025 y la agroindustria explicó 9 de cada 10 dólares

Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, Argentina alcanzaron en 2025 los US$ 16.182 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 5,2%. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el impulso estuvo encabezado por la agroindustria, que explicó nueve de cada diez dólares generados por ventas externas.