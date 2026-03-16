En Expoagro

Braford Avanza: inteligencia artificial, exportación y genética impulsan el futuro de la ganadería

Durante la tercera jornada de Expoagro, la Asociación Braford Argentina protagonizó una destacada jornada en el Auditorio Ganadero con el panel “Ganadería moderna: productividad, eficiencia y rentabilidad”. Allí, referentes de la producción, la industria frigorífica y la tecnología analizaron el presente y futuro de la cadena cárnica, mientras que el remate especial de vientres confirmó el buen momento de la raza con valores que superaron los 7 millones de pesos por vaquillona.