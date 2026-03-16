Braford Avanza: inteligencia artificial, exportación y genética impulsan el futuro de la ganadería

La genética bovina volvió a ser protagonista en Expoagro, donde la Asociación Braford Argentina desarrolló una nueva edición del ciclo “Braford Avanza”, un espacio de debate y análisis sobre los desafíos y oportunidades de la ganadería moderna.
Durante la tercera jornada de Expoagro, la Asociación Braford Argentina protagonizó una destacada jornada en el Auditorio Ganadero con el panel “Ganadería moderna: productividad, eficiencia y rentabilidad”. Allí, referentes de la producción, la industria frigorífica y la tecnología analizaron el presente y futuro de la cadena cárnica, mientras que el remate especial de vientres confirmó el buen momento de la raza con valores que superaron los 7 millones de pesos por vaquillona.
La genética bovina volvió a ser protagonista en Expoagro, donde la Asociación Braford Argentina desarrolló una nueva edición del ciclo “Braford Avanza”, un espacio de debate y análisis sobre los desafíos y oportunidades de la ganadería moderna.
El Auditorio Ganadero se vio colmado de productores, técnicos y empresarios interesados en conocer cómo la combinación de genética adaptada, tecnología, inteligencia artificial y sostenibilidad está transformando la producción de carne en la Argentina.
El panel central, titulado “Ganadería moderna: productividad, eficiencia y rentabilidad”, reunió a referentes de distintos eslabones de la cadena cárnica para compartir experiencias concretas de producción y analizar el escenario actual del mercado.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Silvio Baiocco, quien actuó como moderador del panel y ofreció un análisis del contexto actual del sector.
Según señaló, la industria de la carne atraviesa un “momento histórico para el sector de alimentos”, en un escenario internacional que presenta nuevas oportunidades para los países productores.
En ese sentido, destacó el rol de la genética adaptada a diferentes ambientes productivos.
“La raza Braford explica en gran parte el extraordinario desarrollo que ha tenido la ganadería en el centro norte de la Argentina”, afirmó, subrayando su capacidad para expandir la producción hacia regiones con mayores desafíos climáticos.
La experiencia productiva fue respaldada por los testimonios de Pablo Fernández, gerente regional de Santa Clara y Yuquerí S.A., y César Cuello, responsable de Ganadería y Cabaña de Cosufi S.A., quienes explicaron cómo la genética Braford se integra a sistemas de producción de ciclo completo, aportando eficiencia, adaptación y resultados productivos sostenidos.
Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la exposición de Carolina Mendoza, gerente de Comercio Exterior del frigorífico Arrebeef, quien abordó el papel de la industria en el desarrollo de la cadena cárnica.
La ejecutiva explicó que la empresa cuenta con más de 1300 colaboradores distribuidos en sus plantas industriales de Pérez Millán y Escobar, con una capacidad de faena diaria de 1.600 cabezas y exportaciones que superan las 5.500 toneladas mensuales hacia 37 mercados internacionales.
Mendoza destacó que la sostenibilidad se convirtió en una condición indispensable para competir en los mercados globales.
“Hoy la sostenibilidad es mucho más que una tendencia: es un requisito del comercio internacional”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de que la cadena avance del modelo de commodity hacia productos con mayor valor agregado, con estándares de calidad superiores como las categorías USDA Prime y Choice.
“El negocio del futuro se construye en cadena”, afirmó, invitando a los productores a integrarse a esquemas productivos orientados a mercados exigentes.
La incorporación de nuevas tecnologías fue otro de los ejes centrales del panel. Allí, Sebastián Castillo, presidente de Abuelo Julio S.A., presentó un modelo de producción de ciclo completo que integra genética, tecnología, trazabilidad y certificaciones internacionales.
Según explicó, el sistema se apoya en cuatro pilares estratégicos: innovación aplicada al desarrollo productivo, orientación hacia mercados internacionales exigentes, integración de energías renovables, y uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones.
Castillo remarcó que el uso de datos en tiempo real permite optimizar la eficiencia productiva y mejorar los resultados económicos de los establecimientos.
Durante su exposición dejó una de las frases más contundentes de la jornada:
“40.000 datos que no se transforman en negocios, son adornos”, afirmó, al señalar que el verdadero desafío del sector es convertir la información en decisiones productivas que generen valor.
Las conclusiones del debate encontraron rápidamente su correlato en el plano comercial. El Remate Especial de Reproductores Braford realizado durante la muestra registró una demanda firme y valores destacados, reflejando el interés de los productores por incorporar genética de la raza.
En total se comercializaron 20 vientres, entre los cuales se destacaron 19 vaquillonas preñadas.
Los precios alcanzaron un máximo de $7.200.000, con un mínimo de $3.400.000 y un promedio general de $4.085.000, cifras que evidencian el buen momento del mercado para esta genética.
La jornada de “Braford Avanza” en Expoagro dejó en claro que la raza no solo mantiene su histórica capacidad de adaptación a distintos ambientes productivos, sino que también se posiciona como una de las protagonistas de la transformación tecnológica de la ganadería argentina.
Con genética de alto rendimiento, integración tecnológica, exigencias de sostenibilidad y creciente presencia en los mercados internacionales, el modelo productivo basado en Braford apunta a garantizar eficiencia, rentabilidad y calidad desde la cría hasta la exportación de carne.