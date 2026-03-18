18 de marzo: el sector agropecuario celebra el Día del Ruralista Argentino

Cada 18 de marzo se conmemora en todo el país el Día del Ruralista Argentino, una fecha que pone en valor el trabajo de hombres y mujeres que sostienen, día a día, la producción agropecuaria y el desarrollo del interior.
Hoy se conmemora el Día del Ruralista Argentino, una fecha que reconoce el trabajo y el compromiso de quienes sostienen la producción agropecuaria y el desarrollo del interior del país.
Cada 18 de marzo se conmemora en todo el país el Día del Ruralista Argentino, una fecha que pone en valor el trabajo de hombres y mujeres que sostienen, día a día, la producción agropecuaria y el desarrollo del interior.
La jornada fue instituida en 1989 por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con el objetivo de destacar el protagonismo del sector rural y reconocer a quienes, desde distintos roles, forman parte de la actividad.
Según la entidad, esta fecha busca visibilizar “la labor diaria del hombre de campo que, a través de las instituciones o desde su accionar personal, colabora en beneficio de la comunidad agropecuaria y el crecimiento productivo de la Argentina”.
En esa línea, desde CRA remarcaron, a través de sus redes sociales, el valor del compromiso cotidiano del sector: “Hoy celebramos a los hombres y mujeres que aman el campo, trabajan la tierra con pasión y llevan adelante el trabajo productivo de nuestras regiones con orgullo, compromiso y dedicación constante”.
Esta fecha invita a reflexionar sobre el rol estratégico del campo en la economía argentina y en la vida de las comunidades rurales, donde el esfuerzo diario se traduce en producción, empleo y arraigo.