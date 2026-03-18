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18 de marzo: el sector agropecuario celebra el Día del Ruralista Argentino

Hoy se conmemora el Día del Ruralista Argentino, una fecha que reconoce el trabajo y el compromiso de quienes sostienen la producción agropecuaria y el desarrollo del interior del país.

La jornada fue instituida en 1989 por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con el objetivo de destacar el protagonismo del sector rural y reconocer a quienes, desde distintos roles, forman parte de la actividad. La jornada fue instituida en 1989 por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con el objetivo de destacar el protagonismo del sector rural y reconocer a quienes, desde distintos roles, forman parte de la actividad.
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Cada 18 de marzo se conmemora en todo el país el Día del Ruralista Argentino, una fecha que pone en valor el trabajo de hombres y mujeres que sostienen, día a día, la producción agropecuaria y el desarrollo del interior.

La jornada fue instituida en 1989 por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con el objetivo de destacar el protagonismo del sector rural y reconocer a quienes, desde distintos roles, forman parte de la actividad.

cosecha sojaLa jornada fue instituida en 1989 por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con el objetivo de destacar el protagonismo del sector rural y reconocer a quienes, desde distintos roles, forman parte de la actividad.

Según la entidad, esta fecha busca visibilizar “la labor diaria del hombre de campo que, a través de las instituciones o desde su accionar personal, colabora en beneficio de la comunidad agropecuaria y el crecimiento productivo de la Argentina”.

En esa línea, desde CRA remarcaron, a través de sus redes sociales, el valor del compromiso cotidiano del sector: “Hoy celebramos a los hombres y mujeres que aman el campo, trabajan la tierra con pasión y llevan adelante el trabajo productivo de nuestras regiones con orgullo, compromiso y dedicación constante”.

Braford mostró su liderazgo en Expoagro con tecnología, sustentabilidad y un remate récordLa jornada fue instituida en 1989 por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con el objetivo de destacar el protagonismo del sector rural y reconocer a quienes, desde distintos roles, forman parte de la actividad.

Esta fecha invita a reflexionar sobre el rol estratégico del campo en la economía argentina y en la vida de las comunidades rurales, donde el esfuerzo diario se traduce en producción, empleo y arraigo.

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