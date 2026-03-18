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La Expo Maciá ya tiene todo listo para su 29° edición

Del 20 al 22 de marzo, la ciudad de Maciá (Entre Ríos), volverá a convertirse en el epicentro de la apicultura nacional con una nueva edición de la Expo Maciá, uno de los eventos productivos y culturales más importantes de la región.

El sector apícola dirá presente en la muestraEl sector apícola dirá presente en la muestra
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Durante tres jornadas, la muestra reunirá al sector apícola, ovino, industrial y artesanal, con una agenda cargada de actividades técnicas, espacios de intercambio y espectáculos para todo público.

El predio abrirá sus puertas el viernes 20 a las 17, con la inauguración formal prevista para las 18:30 en la carpa de la muestra apícola. Ese mismo día, además, se realizará la tradicional cena de apicultores y expositores.

Capacitación, producción y debates clave

El sábado será el día más intenso en materia técnica, con una nutrida agenda que incluye dinámicas, concursos y paneles. Las actividades comenzarán a las 8:00 con la apertura del predio ferial.

A partir de las 9:30 se desarrollará una dinámica técnica titulada “De la cosecha al invierno”, enfocada en los ajustes finos en sanidad y nutrición.

En paralelo, desde las 10:00, tendrá lugar el Concurso Internacional de Mieles Multiflorales en el Salón 13 de Noviembre, junto con una reunión informativa de la Mesa Provincial Ovina destinada al Comité Consultivo del Programa de Crédito “Ganadero Entrerriano”, orientado a la línea ovino/caprino.

French beekeeper Joel Gross checks a beehive in Hoerdt near Strasbourg, France, April 27, 2018. REUTERS/Vincent Kessler francia colmena en Hoerdt apicultura abejas colmenas elaboracion de mielEl sábado será el día más intenso en materia técnica, con una nutrida agenda que incluye dinámicas, concursos y paneles.

La actividad continuará a las 11:30 en la carpa de conferencias con la presentación del Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola de Entre Ríos. Luego, a las 12:30, se llevará adelante un panel sobre el acuerdo Mercosur–Unión Europea y sus oportunidades y desafíos para la apicultura regional.

Por la tarde, a las 13:30, se abordarán los desafíos y oportunidades de la miel orgánica, mientras que a las 14:30 se debatirá sobre el impacto de los agroquímicos en la apicultura, poniendo el foco en los riesgos y desafíos para la salud de las abejas y la producción.

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La jornada técnica seguirá a las 15:45 con la presentación de FILAPI 2026 en Argentina, y culminará a las 16:15 con un panel sobre la sinergia entre la apicultura y la producción, centrado en las estrategias de polinización en cultivos crucíferos.

Música y espectáculos para todos los gustos

Como cada año, la Expo también será un punto de encuentro cultural con una grilla artística destacada.

Galnares: “Desde el sur santafesino, vamos a difundir en todo el país la producción, genética y consumo de los mejores ovinos”. GentilezaEl sábado será el día más intenso en materia técnica, con una nutrida agenda que incluye dinámicas, concursos y paneles.

El viernes tendrá como número principal a La Beriso, mientras que el sábado se presentará La Delio Valdez.

El cierre del domingo estará a cargo de Damas Gratis, junto a artistas como Antonio Tarragó Ros.

Entradas y expectativas

El valor de las entradas varía según el día:

Viernes: $15.000

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Sábado y domingo: $20.000

Los tickets pueden adquirirse a través del sitio web oficial de la Expo, aunque las plateas ya se encuentran prácticamente agotadas, lo que anticipa una gran convocatoria para esta 29° edición.

Con una combinación de conocimiento, producción y cultura, Expo Maciá vuelve a posicionarse como una cita clave para el sector y una fiesta que trasciende lo productivo para convertirse en un evento de toda la región.

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