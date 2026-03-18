Federación Agraria advirtió sobre los riesgos de modificar el sistema de vacunación antiaftosa
La Federación Agraria Argentina (FAA), expresó su preocupación ante recientes cambios en el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa y advirtió sobre las posibles consecuencias de “desarticular un sistema sanitario que funciona”.
Según la FAA, el actual modelo —basado en la articulación público-privada y el trabajo de entes sanitarios— ha demostrado su eficacia durante años,
A través de un comunicado titulado “El precio de desarticular un sistema sanitario que funciona”, la entidad destacó que la sanidad animal en el país es un enorme capital construido con el esfuerzo conjunto de productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y las entidades del sector.
Según la FAA, el actual modelo —basado en la articulación público-privada y el trabajo de entes sanitarios— ha demostrado su eficacia durante años, permitiendo sostener estándares sanitarios reconocidos a nivel internacional.
El posicionamiento de la entidad se da en medio de la polémica generada tras una reciente resolución del Gobierno nacional que habilita a los productores a cumplir con el plan obligatorio de vacunación a través de veterinarios privados, lo que implicaría cambios en el esquema vigente.
Según la FAA, el actual modelo —basado en la articulación público-privada y el trabajo de entes sanitarios— ha demostrado su eficacia durante años, permitiendo sostener estándares sanitarios reconocidos a nivel internacional.
En ese sentido, desde la Federación Agraria señalaron que, si bien existe consenso en la necesidad de reducir costos, esto no debería lograrse a costa de debilitar el sistema sanitario. “Controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado. Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona”, remarcaron desde la FAA.
Además, advirtieron que la medida podría limitar la capacidad de control del SENASA y afectar la respuesta ante eventuales emergencias sanitarias, especialmente en lo que respecta a la generación de “anillos” de contención ante posibles brotes.
Para la entidad, el problema central no radica en el funcionamiento del sistema, sino en la necesidad de mejorar los controles donde existan desajustes. En ese marco, defendieron el rol de los entes sanitarios, a los que atribuyen el logro de un control efectivo en la aplicación de las vacunas.
Según la FAA, el actual modelo —basado en la articulación público-privada y el trabajo de entes sanitarios— ha demostrado su eficacia durante años, permitiendo sostener estándares sanitarios reconocidos a nivel internacional.
Finalmente, la FAA sostuvo que el camino debería ser el fortalecimiento del sistema sanitario argentino, en un contexto global cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, aspectos clave para sostener y ampliar los mercados de la ganadería nacional.
La postura de la Federación Agraria se suma a la de otras entidades del sector, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y Confederaciones Rurales Argentinas, que también manifestaron reparos frente a posibles modificaciones en el esquema de vacunación.