Hito productivo en Esperanza: nacen búfalos mellizos en la Escuela Granja
Por primera vez en su historia, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGG) de la Universidad Nacional del Litoral registró el nacimiento de búfalos mellizos. El hecho extraordinario se produjo a principios de marzo y se enmarca en una temporada de partos bubalinos que promete un crecimiento significativo para el rodeo institucional.
Hito productivo. Nacieron búfalos mellizos en la Escuela Granja
La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGG) de la Universidad Nacional del Litoral celebró un acontecimiento inédito: el nacimiento de búfalos mellizos, un hecho poco común en la producción bubalina y apenas el segundo caso registrado en el país.
El nacimiento de mellizos no solo representa un hito histórico para la Escuela Granja
El parto se produjo el martes 3 de marzo en la sección didáctica y productiva de la institución, donde los hermanos, ambos machos, nacieron con un peso individual que oscila entre 30 y 33 kilogramos.
Se trata de una cruza Mediterránea y Murrah, resultado de una preñez natural entre una hembra de 12 años nacida y criada en la misma escuela, y un reproductor de 10 años donado por la Estancia La Delfina, de Formosa.
Crianza y desarrollo natural
Según explicó Antonio Baravalle, docente de la EAGG, las crías permanecerán junto a su madre entre 8 y 10 meses, hasta alcanzar un peso promedio de 300 kg para el destete.
Posteriormente, continuarán su desarrollo en un entorno sustentable, alimentándose exclusivamente a pasto natural en el monte nativo.
El nacimiento de mellizos no solo representa un hito histórico para la Escuela Granja
Este sistema, que evita suplementos externos, aprovecha la rusticidad de la especie y aplica un manejo rotativo por lotes con frecuencia semanal, asegurando el descanso del suelo y la regeneración de la flora local.
Un hecho extraordinario en la producción bubalina
El nacimiento de mellizos no solo representa un hito histórico para la Escuela Granja, sino que también refleja el éxito de sus prácticas productivas y educativas.
Hasta el momento, la EAGG contabiliza seis nacimientos y proyecta la llegada de cinco ejemplares más hacia junio, consolidando un año prometedor para el rodeo de la institución y reafirmando su compromiso con la formación, la investigación y la producción sostenible de búfalos.
Con este hito, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja no solo suma un capítulo histórico a su trayectoria, sino que también pone en valor la combinación de manejo responsable, respeto por el ecosistema y educación práctica, pilares fundamentales para el desarrollo de la producción bubalina en la región.