Sorpresa en Las Colonias

Hito productivo en Esperanza: nacen búfalos mellizos en la Escuela Granja

Por primera vez en su historia, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGG) de la Universidad Nacional del Litoral registró el nacimiento de búfalos mellizos. El hecho extraordinario se produjo a principios de marzo y se enmarca en una temporada de partos bubalinos que promete un crecimiento significativo para el rodeo institucional.