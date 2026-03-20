Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 21º y la máxima sería de 27°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que se esperan tormentas aisaldas por la noche.
Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan tormentas aisaldas por la noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 21° y la máxima sería de 27º, bajando a 24° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1006.8 hPa, viento norte a 8 a km/h y visibilidad de 10 km.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.