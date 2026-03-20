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Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 21º y la máxima sería de 27°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que se esperan tormentas aisaldas por la noche.

Se prevé cielo parcialmente nublado. Foto: El Litoral.Se prevé cielo parcialmente nublado. Foto: El Litoral.
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Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan tormentas aisaldas por la noche.

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El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 21° y la máxima sería de 27º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1006.8 hPa, viento norte a 8 a km/h y visibilidad de 10 km.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables para este miércoles en Santa Fe. Crédito: Mauricio Garín.No rigen alertas para la capital santafesina. Foto: El Litoral.

Pronóstico extendido

  • El sábado se espera lluvia durante toda la jornada. La mínima será de 19º y una máxima de 24º.
  • Para el domingo se esperan mejores condiciones, con cielo ligeramente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 15º y una máxima de 24º.
  • Finalmente, el lunes se espera cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 18º y una máxima de 22º.
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