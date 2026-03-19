Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 18 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
06:30 - 09:30 Pje. Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y San Martín
08:00 - 10:00 Por calle René Favaloro desde Ruta Prov. N1 hacia el oeste (Colastiné)
08:00 - 10:00 Florencio Fernández, Chaco, Chiclana y Bernardo de Irigoyen
08:00 - 11:00 Espora, Castelli, Lavalle y Necoche
08:00 - 12:00 Gorriti, Misiones, Los Negruchos y Furlong
08:00 - 12:00 E. Zeballos, Javier de la Rosa, Estrada y Lamadrid
09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Ricardo Aldao, Lavalle y 9 de Julio
09:00 - 11:00 L. Torrent, Padilla, 9 de Julio y Av. A. del Valle
09:00 - 11:00 Callejón Funes, Neuquén, Rivadavia y Las Heras
09:00 - 13:00 Uruguay, Gral. López, Solís y Arenales
09:00 - 13:00 Av. F. Zuviria, Pte. Roca, Lavaisse y 9 de Julio
11:00 - 13:00 French, Matheu, Patricio Cullen y Defensa
08:00 - 10:00 Av. del Trabajo, Gral. López, Castelli y Ferré
08:00 - 10:00 Sabroso, Tucumán, Vélez y R. S. Peña
08:00 - 12:00 Necochea, Chile, Saavedra y Rivadavia
08:00 - 12:00 Buenos Aires, Mendoza, Monti y Cifre
09:00 - 11:00 Maletti, Alberdi, Rivadavia y Saavedra
09:00 - 11:00 Malvinas Argentinas, A. del Valle, Alberdi y 3 de Febrero
09:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Derqui, Iriondo y Libertad
11:00 - 13:00 Centenario, Castelli, Batalla de Maipú y Misiones
11:00 - 13:00 Por Ruta Nac. N11 entre Maipú y Richieri
08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Gálvez, Justo y Urquiza
09:00 - 11:00 Chañar, Alisos, Rosas y Margaritas
11:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, Curupíes, Alte. Brown y Margaritas
09:00 - 11:00 Calle del Sol, Los Benteveos, De la Sombra y Los Zorzales
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.