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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 18 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

06:30 - 09:30 Pje. Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y San Martín

08:00 - 10:00 Por calle René Favaloro desde Ruta Prov. N1 hacia el oeste (Colastiné)

08:00 - 10:00 Florencio Fernández, Chaco, Chiclana y Bernardo de Irigoyen

08:00 - 11:00 Espora, Castelli, Lavalle y Necoche

08:00 - 12:00 Gorriti, Misiones, Los Negruchos y Furlong

08:00 - 12:00 E. Zeballos, Javier de la Rosa, Estrada y Lamadrid

09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Ricardo Aldao, Lavalle y 9 de Julio

09:00 - 11:00 L. Torrent, Padilla, 9 de Julio y Av. A. del Valle

09:00 - 11:00 Callejón Funes, Neuquén, Rivadavia y Las Heras

09:00 - 13:00 Uruguay, Gral. López, Solís y Arenales

09:00 - 13:00 Av. F. Zuviria, Pte. Roca, Lavaisse y 9 de Julio

11:00 - 13:00 French, Matheu, Patricio Cullen y Defensa

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Av. del Trabajo, Gral. López, Castelli y Ferré

08:00 - 10:00 Sabroso, Tucumán, Vélez y R. S. Peña

08:00 - 12:00 Necochea, Chile, Saavedra y Rivadavia

08:00 - 12:00 Buenos Aires, Mendoza, Monti y Cifre

09:00 - 11:00 Maletti, Alberdi, Rivadavia y Saavedra

09:00 - 11:00 Malvinas Argentinas, A. del Valle, Alberdi y 3 de Febrero

09:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Derqui, Iriondo y Libertad

11:00 - 13:00 Centenario, Castelli, Batalla de Maipú y Misiones

11:00 - 13:00 Por Ruta Nac. N11 entre Maipú y Richieri

Sauce Viejo

08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Gálvez, Justo y Urquiza

09:00 - 11:00 Chañar, Alisos, Rosas y Margaritas

11:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, Curupíes, Alte. Brown y Margaritas

San José del Rincón

09:00 - 11:00 Calle del Sol, Los Benteveos, De la Sombra y Los Zorzales

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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