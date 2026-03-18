Apedrearon a personal de la EPE y a policías en barrio Villa del Parque

Un incidente por demás de violento se registró durante el mediodía de este miércoles en las calles de barrio Villa del Parque, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles. Todo comenzó cuando personal del Cuerpo Guardia de Infantería aprehendió a un vecino que le había robado una pala a los trabajadores.
Un incidente por demás de violento se registró durante el mediodía de este miércoles en las calles de barrio Villa del Parque, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Una cuadrilla de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajaba en inmediaciones del cruce de Centenera y Justicia, cuando un vecino les robó una pala que estaba adentro del camión.
Luego de un llamado a la Central de Emergencias 911, una patrulla del Cuerpo Guardia de Infantería de la Unidad Regional I llegó lugar y aprehendió al ladrón.
El arresto enfureció a otros hombres que se aproximaron y atacaron a piedrazos a los uniformados.
Para evitar un mal mayor, los policías decidieron retirarse, escoltando a los trabajadores de la EPE.
El camión y los móviles que intervinieron en el operativo sufrieron daños importantes por los cascotazos.
Por su parte, el delincuente -de 33 años- fue trasladado hasta la Estación Centro, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Un operario de la EPE, de 24 años, resultó lesionado durante la agresión.