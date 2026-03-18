Tumbos y choque en la autopista a la altura de la ciudad de Coronda

Un violento accidente de tránsito ocurrió este miércoles, durante la siesta, sobre la autopista Brigadier General Estanislao López, que une a Rosario con Santa Fe.
Una mujer fue trasladada en ambulancia, con lesiones cuya gravedad faltaba determinar. Su auto se fue a la banquina, dio vuelcos en el cantero central y terminó impactando contra un camión.
Un violento accidente de tránsito ocurrió este miércoles, durante la siesta, sobre la autopista Brigadier General Estanislao López, que une a Rosario con Santa Fe.
El choque tuvo lugar precisamente en el kilómetro 110, a la altura de Coronda, cabecera del departamento San Jerónimo.
Las primeras versiones señalan que un vehículo marca Peugeot escapó del control de su conductora, salió de la cinta asfáltica y comenzó a dar tumbos por el cantero central hasta que impactó con la parte trasera de un camión que circulaba en sentido contrario.
La mujer, con politraumatismos y otras lesiones cuya gravedad no había sido determinada, fue trasladada en ambulancia hasta el centro de salud público corondino (Samco), en primera instancia.
En el lugar, trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XV y Bomberos Voluntarios locales, que debieron utilizar todo su conocimiento para retirar a la conductora del habitáculo del auto que quedó totalmente deformado.