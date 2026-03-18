Murió un hombre tras descompensarse mientras manejaba una bici en Barrio Sur

Un hombre murió este martes por la mañana luego de descompensarse en plena vía pública de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió este martes en calle Doctor Zavalla al 1600. Intervino personal policial y forense.
Un hombre murió este martes por la mañana luego de descompensarse en plena vía pública de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió mientras circulaba a bordo de su bicicleta aproximadamente a las 9:30 horas en calle Doctor Zavalla al 1600, entre avenida General López y Monseñor Zazpe, frente a la Estación Mitre de la capital santafesina.
En base al primer reporte oficial, el fallecido inicialmente se descompensó sobre la calzada pavimentada, en la cual impactó al caer del rodado.
Tras el llamado de emergencia, acudieron efectivos de la Policía de la provincia de Santa Fe junto a personal médico y forense, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque sin éxito.
El operativo se extendió durante varias horas y obligó a establecer un cordón en la zona. Como consecuencia, el tránsito permaneció interrumpido durante gran parte de la mañana en ambos sentidos de circulación sobre Doctor Zavalla.