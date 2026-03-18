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Murió un hombre tras descompensarse mientras manejaba una bici en Barrio Sur

Ocurrió este martes en calle Doctor Zavalla al 1600. Intervino personal policial y forense.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View
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Un hombre murió este martes por la mañana luego de descompensarse en plena vía pública de la ciudad de Santa Fe.

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Ocurrió mientras circulaba a bordo de su bicicleta aproximadamente a las 9:30 horas en calle Doctor Zavalla al 1600, entre avenida General López y Monseñor Zazpe, frente a la Estación Mitre de la capital santafesina.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View

En base al primer reporte oficial, el fallecido inicialmente se descompensó sobre la calzada pavimentada, en la cual impactó al caer del rodado.

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Tras el llamado de emergencia, acudieron efectivos de la Policía de la provincia de Santa Fe junto a personal médico y forense, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque sin éxito.

El operativo se extendió durante varias horas y obligó a establecer un cordón en la zona. Como consecuencia, el tránsito permaneció interrumpido durante gran parte de la mañana en ambos sentidos de circulación sobre Doctor Zavalla.

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