Una mujer le robó las hojas de una ventana a una vecina en barrio Las Lomas

Una mujer se metió en la casa de una vecina y le robó las hojas de una ventana, por lo que poco después terminó en prisión.
Tiene 28 años y fue arrestada poco después por el Comando Radioeléctrico. El hecho que se investiga ocurrió en la cuadra de calle Estanislao Zeballos al 6300.
Una mujer se metió en la casa de una vecina y le robó las hojas de una ventana, por lo que poco después terminó en prisión.
El incidente tuvo lugar en la cuadra de calle Estanislao Zeballos al 6300, en barrio Las Lomas, en el sector noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Otros habitantes del lugar llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar el hecho y minutos más tarde llegó a la escena una patrulla del Comando Radioeléctrico.
Allí se encontraron con la víctima, que cuando llegó a su casa se encontró con el portón de ingreso abierto y notó que faltaban las hojas de una ventana.
Otros vecinos le habían comentado que la autora del robo había sido una mujer conocida en la zona.
Con la descripción aportada, los uniformados rastrillaron las inmediaciones y pudieron encontrar a la sospechosa, quien cuenta con 28 años.
Ella fue aprehendida y trasladada hasta una celda de la Comisaría 8a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.