Tribunales de Santa Fe

La Justicia desmembró otro clan narco en San Javier: prisión preventiva, domiciliaria y restricciones

La jefa del grupo quedó con arresto domiciliario -con tobillera electrónica-, mientras que su hermano y otro integrante seguirán presos. Dos imputados recuperaron la libertad con prohibición de ingresar a la ciudad. Hay dos prófugos. Otras dos mujeres recuperaron la libertad la semana pasada.